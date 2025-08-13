‘LCK 결승전’ MBC서 본다…첫 지상파 생중계

2025 LCK 결승전 이미지. LCK 제공

2025 LCK 결승전이 지상파 채널을 통해 처음 생중계된다.

리그 오브 레전드(LoL)의 이스포츠 한국 프로 리그인 LCK를 주최하는 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)는 오는 9월28일 MBC를 통해 2025 LCK 결승전이 방송된다고 13일 밝혔다.

LCK 경기가 지상파를 통해 생중계되는 것은 MBC가 처음이다. 2018년 자카르타-팔렘방 아시안 게임에서 리그 오브 레전드가 시범 종목으로 채택됐을 때 KBS와 SBS에서 경기 일부만 생중계됐다.

LCK는 MBC를 통해 생중계되는 이번 결승전을 더 많은 시청자들이 즐길 수 있도록 일요일 오후 2시부터 시작한다. MBC는 평상시 일요일 오후 2시를 국내 프로야구 리그인 KBO 리그를 고정 편성할 정도로 중요한 시간대로 여기고 있다. LCK와 MBC가 이번 결승전을 일요일 프라임 타임에 배치했다는 사실은 LoL 이스포츠가 갖고 있는 스포츠 콘텐츠로서의 가치를 인정 받았다고 풀이할 수 있다.

‘수 세대가 함께 즐길 수 있는 프리미엄 콘텐츠’를 지향하고 있는 LCK는 지상파인 MBC와 손잡고 일요일 프라임 타임에 결승전을 중계하기로 결정하면서 시너지 효과를 기대하고 있다. LCK는 LoL 이스포츠 최고 권위의 대회인 월드 챔피언십 우승팀을 9번이나 배출할 정도로 세계 최고의 실력과 영향력을 자랑하고 있으며 2022 항저우 아시안 게임에서도 금메달을 획득하는 등 이스포츠 종주국인 한국을 대표한다.

양사는 이번 결승전 생중계를 시작으로, 향후 협업의 범위를 넓혀 가기 위해 다양한 가능성을 모색할 예정이다. 시청자들의 이해를 넓히기 위한 일환으로 특집 다큐멘터리를 제작, 결승전 생중계에 앞서 방영하기로 하는 등 적극적으로 협력하고 있다.

한편 정규 리그가 한창 진행되고 있는 LCK의 포스트 시즌은 플레이-인과 플레이오프로 구성된다. LCK 1~2라운드 상위권 5개 팀이 있는 레전드 그룹 1~4위는 플레이오프에 직행하며 레전드 그룹 5위와 LCK 1~2라운드 하위권 5개 팀이 속한 라이즈 그룹 1~3위는 플레이-인에서 격돌한다. 더블 엘리미네이션 방식으로 진행되는 플레이-인에서 살아 남은 두 팀은 플레이오프에 합류, 1라운드에서 레전드 그룹 3, 4위와 대결한다. 플레이오프 또한 더블 엘리미네이션 방식으로 전개되고 28일 MBC를 통해 생중계되는 결승전에서는 플레이오프 승자조 승자와 결승 진출전 승자가 맞붙는다.

이정훈 LCK 사무총장은 “LCK는 더 많은 팬에게 다가가고 콘텐츠 경쟁력을 높이고자 오랫동안 지상파 중계를 추진해 왔고, 이번 MBC의 LCK 결승전 생중계 결정을 통해 노력의 결실을 맺었다. MBC를 통해 처음으로 생중계되는 LCK 결승전이 LoL 이스포츠를 더 널리 알리고 더 많은 세대가 공감할 수 있는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.

안희남 MBC 스포츠기획사업팀장은 “LCK는 세계가 주목하는 스포츠 콘텐츠로 자리잡았다. MBC는 이번 결승전 생중계를 통해 세대와 문화를 아우르는 LCK의 매력을 알리고, 시청자들에게 새로운 경험을 선사하겠다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]