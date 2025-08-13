로드나인, 파파존스와 컬래버…스페셜 게임 쿠폰 제공

로드나인-파파존스 컬래버. 스마일게이트 제공

MMORPG ‘로드나인’이 피자 브랜드 파파존스와 이벤트 프로모션을 진행한다.

스마일게이트는 로드나인이 파파존스와 컬래버레이션을 실시한다고 13일 밝혔다.

이번 프로모션은 마스터리 레벨 55 이상 캐릭터를 보유한 로드나인 이용자를 대상으로 내달 12일까지 진행된다.

이용자는 게임 공식 이벤트 페이지를 통해 피자 할인 쿠폰 등을 수령할 수 있으며, 쿠폰을 사용해 메뉴를 주문하면 게임 내 사용 가능한 스페셜 쿠폰을 받을 수 있다.

스페셜 쿠폰에는 컬래버를 기념한 한정 탈 것 스킨 ‘파파존스 도우 버스터’, ‘파파의 피자’ 30개, ‘시간의 조각’ 2만개 등 아이템이 포함된다.

스마일게이트는 이번 컬래버를 기념해 오는 26일까지 출석 이벤트를 진행한다. 이용자는 이벤트 기간 동안 게임에 접속만 해도 캐릭터 능력치를 일시적으로 강화해주는 파파의 피자 아이템 10개를 매일 획득할 수 있다.

한재영 스마일게이트 메가포트 이사는 “이용자들에게 색다른 즐거움을 선사할 수 있게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 다양한 이벤트와 혜택을 통해 이용자들에게 즐거움을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

