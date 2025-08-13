국립중앙박물관, 뮤지엄 아카데미 제5기 수강자 모집…“현장 운영능력 향상”

국립중앙박물관 뮤지엄 아카데미 리더십 코칭 강의. 사진=국립중앙박물관

국립중앙박물관은 올해 하반기 국립중앙박물관 뮤지엄 아카데미 제5기 수강자를 모집한다고 13일 밝혔다. 모집 대상은 전국 450여개 국·공립박물관 학예인력이다.

지난해 시작한 이 프로그램은 전국 박물관·미술관 전문인력을 위한 현장 실무 중심의 역량 강화 교육이다. 박물관 업무 특성에 맞춰 ▲박물관 취업을 희망하는 예비 인력을 위한 일반과정 ▲현직 종사자 경력 단계별 특화과정 ▲시의성 있고 고도화된 실무역량을 다루는 분야별과정 ▲강사 역량 강화를 위한 연구과정으로 구성했다.

첫해에는 17개 부처 37개 기관 소속 국립박물관 학예인력 191명이 참여해 높은 만족도를 보였다. 올해부터는 공립 박물관·미술관까지 포함해 규모를 확대했다. 상반기에는 예비인력 대상 일반과정, 제3·4기 특화과정, 전시음향·인공지능 등 분야별 과정에 약 95개관, 1484명이 참여했다. 하반기에는 제4·5기 특화과정과 다양한 분야별 과정을 운영한다.

교육은 이론뿐 아니라 현장에서 즉시 적용할 수 있는 실무 중심으로 진행한다. 올해는 기초·심화·기획 단계별 맞춤형 과정에 더해 전시 음향 기술·인공지능(AI)·보존과학 실무 연수·문화유산표준관리시스템 교육 등 특화된 분야별 과정을 운영한다. 분기별 개설로 참여 기회를 넓히고, 교육 접근성과 운영 효율성을 높일 계획이다.

국립중앙박물관 소속 학예연구직과 분야별 전문가 등 현장 경험이 풍부한 인력이 참여해 교육생들이 실제 업무에서 직면할 수 있는 다양한 문제를 사례 중심으로 지도한다. 또한 박물관 현장에서 사용하는 기자재를 활용한 실습을 병행해 참가자가 실무에 필요한 기술과 지식을 직접 익히도록 한다.

제3기 특화과정에 참여한 성주현 국립농업박물관 학예연구사는 “박물관 현장에서 혼자 고군분투하던 문제들이 이번 과정에 참여한 교육생들과 이야기하면서 혼자만의 문제가 아니라는 것을 알았고, 박물관에서 오랫동안 일하신 강사님들의 강의를 듣고 실무에서 늘 고민하던 문제들에 대한 구체적인 해답을 얻을 수 있어 큰 도움이 됐다”고 소감을 밝혔다.

이태우 함평군립미술관 관장은 제4기 특화과정을 통해 “박물관·미술관이 현재 직면하고 있는 글로벌 이슈들, 고령화나 기후위기 같은 문제에 대한 이해와 해결 방안을 배웠고 현장에 돌아가서 우리 기관에 맞게 적용할 수 있을 것 같아서 좋았다”며 높은 만족감을 나타냈다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “올해 뮤지엄 아카데미 수강 대상을 확대함으로써 전국 공립박물관 종사자들이 체계적이고 전문적인 교육을 받을 수 있게 됐다”며 “이를 통해 문화유산 관리와 현장 운영 능력이 크게 향상될 것으로 기대한다. 이 교육 프로그램은 박물관 전문가의 역량을 강화해 궁극적으로 K-뮤지엄 콘텐츠의 활성화와 세계적 확산에 기여할 것”이라고 밝혔다.

