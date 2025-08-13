엑신, 신곡 'RRRUN'으로 9월 4일 컴백 확정…스케줄러 공개

다국적 5인조 걸그룹 엑신(X:IN)이 싱글앨범 'RRRUN' 스케줄러를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.

비바이엔터테인먼트 소속 엑신은 지난 12일 오후 6시 싱글앨범 'RRRUN' 스케줄러를 공개하며 팬들의 뜨거운 기대를 모으고 있다.

공개된 스케줄러에 따르면 엑신은 앨범 발매일인 9월 4일까지 다채로운 프로모션 콘텐츠를 순차적으로 선보인다. 오는 18일 프리 오더를 시작으로 8월 20일에는 앨범의 전체적인 구성을 엿볼 수 있는 트랙리스트가 공개될 예정이다.

특히 팬들의 이목을 집중시키는 것은 바로 콘셉트 포토 공개 일정이다. 엑신은 8월 24일과 25일에 콘셉트 포토 A 버전의 단체 및 개인 사진으로 각각 공개한다. 이어 28일과 29일에는 콘셉트 포토 B 버전을 연이어 공개하며, 두 가지 버전의 콘셉트 포토를 통해 엑신 멤버들이 어떤 새로운 매력을 선보일지 글로벌 팬들의 궁금증을 자아내고 있다.

이어 엑신은 9월 1일 타이틀곡 'RRRUN'의 뮤직비디오 티저를 공개하며, 신곡의 분위기와 퍼포먼스 일부를 미리 선보일 예정으로, 이번 싱글 앨범 'RRRUN'을 통해 엑신은 한층 더 성장한 음악적 역량과 다채로운 매력을 선보일 계획이다.

