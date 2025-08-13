체육공단, 행정안전부 주관 ‘재해경감 우수기관’ 재인증 획득

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 행정안전부(장관 윤호중)로부터 ‘재해경감 우수기관’ 재인증을 획득했다.

‘재해경감 우수기관 인증’은 ‘재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률’에 근거해, 기관이 재해 발생 시 핵심 기능을 신속히 복구 및 유지할 수 있는 체계를 갖췄을 시 행정안전부 장관 명으로 인증하는 제도다.

체육공단은 ‘경영 현황 분석을 통한 재해경감 활동 관리 체계 정비’. ‘핵심 업무 담당자 성숙도 향상’ 및 ‘적극적 교육·훈련 지원’ 등을 인정받아 지난 2022년 최초 인증 후 3년 만에 재인증을 획득했다.

하형주 이사장은 “지난 3년간 꾸준히 재난·재해 대응 역량을 강화해 온 성과를 인정받아 기쁘다”라며 “앞으로도 대한민국 대표 스포츠 기관으로서 어떠한 재난도 이겨내고 기관의 목적을 달성할 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]