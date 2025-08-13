차백도, 여름 맞이 ‘차백도 마시고 중국 여행 가자!’ SNS 인증샷 이벤트 개최

에버랜드 리조트 내 차백도 에버랜드점이 여름 휴가철을 맞아 고객 참여형 프로모션 ‘차백도 마시고 중국 여행 가자!’ SNS 이벤트를 8월 31일까지 진행한다.

이번 이벤트는 차백도의 시그니처 음료와 함께 특별한 인증샷을 남기고, 이를 SNS에 공유하는 방식으로 누구나 손쉽게 참여할 수 있다.

차백도 관계자는 “차백도 에버랜드점을 방문해 음료와 함께 인증샷을 촬영한 뒤, 인스타그램 피드 또는 릴스에 필수 해시태그 ‘#차백도에버랜드점’과 ‘#차백도마시고중국여행가자’를 포함해 업로드하면 참여할 수 있다”며 “@chapandakorea 계정을 태그하고, 해당 게시물에 ‘참여완료’라는 댓글을 남기면 응모가 완료된다”고 설명했다.

경품 규모도 눈길을 끈다. 1등 당첨자(1명)에게는 중국 청두 4일 판다 여행 패키지 2인권이 제공되며, 2등(30명)에게는 배달의민족 1만 원 모바일 상품권이 증정된다. 당첨자는 9월 8일(월) 공식 계정을 통해 발표될 예정이다.

차백도 관계자는 “차백도를 사랑해주시는 고객들에게 특별한 여름 추억과 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “중국 청두에서의 판다 여행은 물론, 소소한 일상 속 즐거움을 줄 수 있는 경품까지 준비했으니 많은 분들이 참여하길 바란다”고 전했다.

중국 청두는 판다 서식지로 세계적으로 유명하며, 전통 음식과 역사적 명소가 풍부한 여행지다. 이번 이벤트 1등 경품에 포함된 ‘판다 여행 패키지’는 푸바오가 거주 중인 와룡 판다 기지 탐방이 포함되어 있어 당첨자에게 잊지 못할 경험을 선사할 전망이다.

한편, 차백도는 프리미엄 밀크티를 제공하며 고객 경험을 중시하는 브랜드다. 이번 에버랜드점 SNS 이벤트를 통해 브랜드 이미지와 고객과의 소통을 한층 강화할 계획이다.

