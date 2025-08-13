배준호의 스토크시티 웃고, 양민혁의 포츠머스 울었다

배준호의 스토크시티가 카라바오컵 2회전에 진출했다. 사진=스토크시티 구단 SNS 캡처

잉글랜드 챔피언십(2부)를 누비는 영건들의 희비가 엇갈렸다.

배준호가 뛰는 스토크시티는 13일 영국 스토크온트렌트의 베트365 스타디움에서 치러진 2025~2026 카라바오컵 1회전에서 월솔(4부)를 꺾고 다음 라운드로 진출했다.

팽팽했다. 스토크는 월솔과 전후반 90분 동안 0-0으로 승부를 가리지 못했지만, 돌입한 승부차기에서 4-3으로 이겼다. 벤치에서 시작한 배준호는 후반 18분 교체 투입돼 27분간 뛰었다. 승부차기에서는 팀의 4번째 키커로 나서, 시원하게 골망을 흔들었다. 짧은 시간이었지만 강한 인상을 남기기엔 충분했다.

양민혁의 포츠머스는 아쉬움을 삼켰다. 포츠머스는 홈 구장인 프래턴 파크에서 치러진 레딩(3부)과의 카라바오컵 1회전에서 1-2로 패배해 조기 탈락했다. 지난 8일 포츠머스에 임대된 양민혁은 처음으로 풀타임을 뛰었다. 기대했던 공격 포인트를 신고하지는 못했다. 포츠머스는 전반에만 2골을 내줬고, 후반 추가시간에 올루타요 싱게르가 한 골을 만회했으나 결과를 바꾸지 못했다.

