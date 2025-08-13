장원영, 서지음과 ‘XOXZ’ 협업…‘아이브 시크릿’ 트랙리스트 공개

그룹 아이브(IVE)의 장원영과 리즈가 신보 곡 작업에 참여했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 12일 아이브 공식 SNS를 통해 오는 25일 발매되는 아이브 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿(IVE SECRET)' 트랙리스트를 공개했다.

트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 'XOXZ(엑스오엑스지)'를 포함해 'Wild Bird(와일드 버드)', 'Dear, My Feelings(디어, 마이 필링스)', 'GOTCHA (Baddest Eros)(갓챠)', '삐빅 (♥beats)', 'Midnight Kiss(미드나잇 키스)'까지 총 여섯 곡이 수록됐다.

이번 신보는 아이브가 지난 2월 발매한 미니 3집 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)' 이후 약 7개월 만이다. 멤버 장원영이 타이틀곡 'XOXZ' 작사에, 리즈가 수록곡 'Midnight Kiss' 작사에 이름을 올리며 아이브만의 음악적 색깔을 더욱 짙게 담아냈다.

특히 'XOXZ'에는 아이브의 나르시시즘 서사를 구축해 온 서지음 작사가가 참여해 또 한 번 눈길을 끌고 있다. '아이브 엠파시'의 타이틀곡 '애티튜드(ATTITUDE)'에서 장원영과 함께 작사로 완성도 높은 호흡을 선보였던 만큼 이번에도 역대급 시너지를 기대케 했다.

오는 25일 발매를 앞둔 미니 4집 '아이브 시크릿'은 화려한 표정 뒤에 숨겨진 감정의 흐름에 집중한 앨범이다. 아이브는 당당함 뒤 감춰진 이면을 드러내며 자신들의 이미지를 다시 설계하고, 그 속에서 한층 입체적인 모습을 담는다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

