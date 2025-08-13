‘필드 위의 럭셔리’ 야마하 명품 리무진 카트, 더 시에나 벨루토CC 도입

더 시에나 벨루토CC(구, 세라지오GC)가 야마하 신형 리무진 카트 21대를 도입한다고 밝혔다.

리무진 골프카는 최근 골프장 운영과 골퍼 라운드 스타일의 주목받는 트렌드다. 골퍼는 넉넉한 공간과 강화된 편의 기능을 갖춘 리무진 골프카로 한층 더 높은 골프 경험을 할 수 있다.

대중제 골프장은 대부분 리무진 카트를 구비하지 않지만, 내장객들에게 품격 있는 프리미엄 서비스를 제공하고자 고급 리무진 카트를 도입하여 서비스를 시작한다.

이번에 도입된 야마하 신형 리무진 카트는 클래식 감성의 디자인과 천연 가죽 시트 등 최고급 사양을 적용해 명문 골프장 리무진 카트의 정석을 보여준다.

3열 좌석 배치는 이동 중에 편안하게 대화와 휴식을 할 수 있는 프리미엄 공간으로 설계, 기존 5인승 골프카와 차별화된다. 2·3열 개별 시트는 천연 고급 가죽 시트로, 넉넉한 레그룸 설계는 안락한 승차감을 제공한다.

팝업 윈드 실드는 개방감을 극대화하며, 대형 사이드 스텝 장착으로 안전하고 편리하게 타고 내릴 수 있다. 사용자 친화적 센터 콘솔은 USB 충전 포트, 냉온컵홀더, 통풍 및 열선 시트 기능을 제공하며 저소음 설계된 리무진 전용 서큘레이터가 탑재돼 쾌적함을 더한다.

더 시에나 벨루토CC(구, 세라지오GC) 관계자는 ”명품 리무진 카트 도입은 골프장 내 이동마저 하나의 경험이 될 수 있는 프리미엄 라운드를 완성하기 위함이다. 안정감 있는 탑승과 쾌적함으로 라운드 중 최상의 컨디션을 선사하여, 럭셔리 골프 경험을 제공할 것이다.” 라고 전한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

