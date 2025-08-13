엔시티 위시 ‘서프’, 청량의 정석

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)의 서머송 ‘Surf’(서프) 뮤직비디오가 공개됐다.

12일 오후 6시 발매된 NCT WISH 세 번째 미니앨범 선공개곡 ‘Surf’는 펑키하고 청량한 하이브리드 댄스 팝 곡으로, 파도를 가르며 질주하는 듯한 청춘의 설렘과 자유로움을 서핑에 빗대어 표현한 가사가 인상적이며, 맑은 보컬과 리드미컬한 멜로디가 시원한 에너지를 불어넣는다.

뮤직비디오 역시 ‘Surf’가 지닌 분위기를 최대한으로 살리기 위해 발리에서 올 로케이션으로 촬영된 만큼, 반짝이는 바다와 눈부신 햇살이 아름다운 자연경관과 여름을 즐기는 여섯 멤버의 생기 넘치는 모습이 어우러지며 보는 이들에게 기분 좋은 매력을 선사한다.

최고의 서퍼가 되고자 훈련에 집중해보지만 함께 노는 게 더 즐거운 서핑 동아리 NCT WISH의 이야기가 유쾌함을 더한다. 곡 가사에 맞춰 파도를 연상케 하는 포인트 동작과 시원시원한 안무가 특징이다.

신곡 ‘Surf’는 멜론 HOT100(발매일 30일 기준) 1위, TOP100 17위로 피크 순위를 기록했으며, 뮤직비디오도 한국 유튜브 인기 급상승 차트 2위, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 한국 뮤직비디오 차트 3위에 올랐다.

다음달 1일 발매되는 NCT WISH 세 번째 미니앨범 ‘COLOR’(컬러)는 동명의 타이틀곡을 포함한 총 7곡이 수록되어 있으며, 현재 각종 온, 오프라인 매장에서 예약 구매가 가능하다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

