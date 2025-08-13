와썹 출신 지애, 방콕서 동성 연인과 로맨틱한 휴가…‘손 꼭 잡은 투샷’

걸그룹 와썹 출신 지애가 여자친구와 함께 태국 방콕에서 여름휴가를 즐기는 모습을 공개했다. 사진 = 지애 SNS 계정

지애는 12일 자신의 SNS에 “My soulmate”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 지애가 여자친구와 함께 방콕의 여유로운 분위기를 만끽하고 있는 모습이 담겼다. 지애는 흰색 나시 원피스를 입고 손에 꽃을 들고 있으며, 여자친구는 흰 셔츠 차림에 선글라스를 머리에 얹은 채 다정하게 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다.

또 다른 사진에서는 지애가 여자친구의 손을 잡고 있는 장면도 포착돼 두 사람의 애틋한 분위기를 전했다.

앞서 지애는 2021년 “나는 남자와 여자를 사랑한다. 지금 사랑스러운 여자친구가 있고, 너무 행복하다”고 공개적으로 밝힌 바 있다.

한편 지애가 속했던 걸그룹 와썹은 2013년 8월 데뷔해 활동을 이어오다 2019년 해체했다. 이후 지애는 솔로 아티스트로 전향해 유튜브 등 다양한 채널을 통해 음악 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

