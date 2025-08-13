트와이스, 美 빌보드 핫100 ‘커리어 하이’…건재한 10주년

그룹 트와이스가 스트래티지(Strategy)로 미국 빌보드 핫100 자체 최고 기록을 경신했다.

미국 빌보드가 12일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 정식 발표한 바에 따르면 트와이스의 스트래티지가 오는 16일 자 메인 차트 '핫 100' 69위에 올랐다. 넷플릭스 케이팝 데몬 헌터스 오리지널 사운드 트랙 앨범에 실린 스트래티지로 8월 2일 자 핫100 차트 92위로 진입해 9일 자 74위, 16일 자 69위까지 3주 연속 차트인하고 순위 역주행에도 성공하며 그룹 기준 자체 최고 순위를 달성했다.

지난해 12월 발매된 스트래티지는 상대를 유혹하는 접근, 사랑하는 사람을 통해 밝은 에너지를 찾는 전략, 두근거리고 설레는 마음을 전달하는 방법, 사랑하는 사람과 보내는 천국 같은 순간 등 트와이스표 사랑의 전략을 노래한 곡이다. 미국 유명 래퍼 메건 디 스텔리온이 피처링을 맡았다. 최근 신드롬을 일으키고 있는 케이팝 데몬 헌터'에 삽입된 이후 다시 주목받으며 핫100에 들었다.

이밖에도 정연, 지효, 채영이 부른 테이크다운(TAKEDOWN)은 핫100 66위를 차지했다. 10일 자 글로벌 최대 음원 플랫폼 스포티파이 미국 차트에서 스트래티지, 테이크다운이 각각 43위, 39위로 뜨거운 글로벌 인기를 재입증했다.

최근 트와이스는 미국 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 열린 세계적 뮤직 페스티벌 롤라팔루자 시카고 헤드라이닝 무대에 올랐다. K-팝 걸그룹 첫 롤라팔루자 시카고 헤드라이너로서 선 트와이스의 무대와 더불어 케이팝 데몬 헌터스를 연상하게 하는 화려한 드론 쇼도 펼쳐져 관객들의 환호를 받았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

