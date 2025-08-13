‘10월부터 임기 시작’ 국기원, 신임 이사 10명 선임

사진=국기원 제공

국기원이 신임 이사 10명을 선임했다.

국기원은 12일 오전 국기원 강의실서 재적이사 21명 중 19명이 참석한 가운데 ‘2025년도 제6차 임시이사회’를 개최, 이사 10명을 선임했다.

이번 이사회에서 선임된 신임 이사는 강석한 전 서울특별시태권도협회 회장을 포함, 김은숙 경기도태권도협회 이사, 김하영 가천대학교 예술체육대학 교수, 신재근 전 카타르 국가대표팀 코치, 우연정 전 대한태권도협회 이사, 이백운 전 국기원 기술심의회 의장, 이영남 전 광주지방검찰청 차장검사, 이종갑 전 태권도진흥재단 사무총장, 이호열 국제스포츠외교연구학회 부회장, 임신자 전 대한체육회 부회장 등 총 10명(순서 가나다순)이다.

국기원은 지난 4월22일 정관과 관련 규정에 따라 10명의 이사추천위원회를 구성해 이사 선임 절차에 착수한 바 있다.

이에 국기원 이사추천위원회는 5월28일부터 6월11일까지 15일 동안 ‘국기원 이사 후보자 공개모집’을 통해 응모자 87명의 서류를 접수하고, 규정의 심사기준에 따라 응모자 개개인을 대상으로 심사(평가항목별 점수 부여)를 한 뒤 이사회에서 정한 선임 예정 이사 수 13명의 2배수인 26명을 선정, 이사회에 추천했다.

사진=국기원 제공

이날 이사회는 이사 후보자 26명을 대상으로 무기명 비밀투표(온라인투표 19명 참여)를 실시, 투표를 통해 10명의 이사 선임을 확정했다. 이사는 정관에 따라 이사추천위원회가 추천한 이사 후보자 중에서 재적이사 과반수 찬성으로 선임한다.

신임 이사의 임기는 올해 10월17일부터 2028년 10월16일까지 3년이며, 1회에 한해 연임할 수 있다.

한편, 오는 10월16일 이사장 임기 만료에 따라 이사회는 신임 이사들의 임기가 시작된 뒤, 내년 1월에 임기 만료인 5명 이사들의 연임 여부가 결정된 후 등 시기를 고려해 차기 이사장을 선출하기로 했다.

사진=국기원 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]