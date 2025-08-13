‘스파이더맨을 웹툰으로’…네이버웹툰, 디즈니와 파트너십

글로벌 인기 지식재산권(IP)이 웹툰화된다.
네이버웹툰은 미국 본사 웹툰 엔터테인먼트가 월트디즈니컴퍼니와 글로벌 콘텐츠 파트너십을 체결했다고 13일 밝혔다.
이번 협업을 통해 디즈니·마블·스타워즈·20세기 스튜디오의 대표 작품들이 세로 스크롤 방식의 웹툰으로 재탄생한다.
양사는 약 100편에 달하는 시리즈를 네이버웹툰의 글로벌 플랫폼 웹툰(WEBTOON)의 영어 앱 내 신설되는 디즈니 전용관을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.
웹툰 형식으로 재구성한 작품 외에 디즈니·마블·스타워즈·20세기 스튜디오의 신규 오리지널 웹툰 시리즈도 준비 중이다. 새로운 오리지널 시리즈는 슈퍼 히어로의 활약부터 광활한 우주를 배경으로 한 모험까지 다양한 장르를 아우르며, 팬들은 친숙한 캐릭터들의 새로운 이야기를 즐길 수 있다.
디즈니 전용관을 통해 가장 먼저 감상 가능한 작품은 총 다섯 작품으로 어메이징 스파이더맨(2022~현재), 어벤져스(2012), 스타워즈(2015), 에이리언(2021), 아주 오래된 이야기다.
김용수 네이버웹툰 최고전략책임자(CSO) 겸 글로벌 웹툰 사업 총괄은 “전설적인 유명 작품들을 모바일 세대에 최적화된 웹툰 포맷으로 선보이게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 디즈니와 함께 전 세계 팬들이 사랑하는 이야기를 언제 어디서나 손쉽게 즐길 수 있도록 네이버웹툰이 앞장서겠다”고 말했다.
다니엘 핑크 디즈니 소비재 사업 부문 비즈니스 개발 및 신규 사업 총괄 수석부사장(SVP)은 “이번 협업을 통해 디즈니의 인기 프랜차이즈 세계관을 웹툰 엔터테인먼트가 운영하는 업계 최고의 디지털 플랫폼으로 확장할 수 있게 됐다”며 “웹툰에 애정을 가진 글로벌 팬들과 깊이 소통하는 한편, 새로운 방식으로 재해석한 디즈니 스토리텔링을 경험할 미래의 팬들을 맞이하게 될 것을 기대한다”고 전했다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]