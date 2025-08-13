전지현·강동원, ‘북극성’ 듀오 포스터 공개…첩보 멜로 기대

배우 전지현, 강동원이 첩보 케미스트리를 예고했다.

13일 월트디즈니컴퍼니코리아는 디즈니+의 새 시리즈 북극성의 듀오 포스터를 공개했다.

북극성은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적불명의 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기다.

공개된 포스터에는 함께 정면을 응시하는 문주와 산호의 모습이 담겼다. 감각적인 푸른빛과 붉은빛의 조화가 긴박한 분위기를 자아내며 사건의 진실을 쫓는 두 사람이 그리는 첩보 멜로를 향한 기대를 높인다.

대통령 후보 피격 사건에 얽힌 비밀을 파헤치기 위해 직접 나선 문주는 대규모 테러 사건들로 인해 목숨을 위협받고, 특수요원 산호가 문주의 개인 경호를 맡게 된다. 두 사람은 이 과정에서 서로를 어디까지 믿어야 할지, 어디까지 의심해야 할지 고민한다. 폭풍우 속 방향을 제시하는 가장 빛나는 별 북극성과도 같은 진실을 향해 나아간다.

북극성은 오는 9월10일 3개, 17일부터 매주 2개의 에피소드가 공개된다.

