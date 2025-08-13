글로벌이 주목한 신예…장서연, ‘성난 사람들2’ 이어 ‘버터플라이’ 캐스팅

배우 장서연이 아마존의 프라임비디오 시리즈 ‘버터플라이’에 캐스팅됐다.

장서연의 에이전시 콘텐츠합은 13일 “장서연이 아마존의 프라임비디오 시리즈 ‘버터플라이’에 출연한다”고 밝혔다.

‘버터플라이(Butterfly)’는 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈로, 베일에 싸인 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)과 그를 죽이기 위해 파견된 현직 요원 레베카(레이나 하디스티 분, Reina Hardesty)의 쫓고 쫓기는 이야기를 그린다.

한국계 미국 배우 대니얼 대 킴이 제작 및 주연을 맡은 ‘버터플라이’는 '멘탈리스트', '고담' 등에 참여한 켄 우드러프(Ken Woodruff)와 2019년 집필한 소설로 LA타임스 미스터리·스릴러 부문을 수상한 한국계 미국인 작가 스테프 차(Steph Cha)가 공동 제작자이자 쇼러너를 담당한다.

총 6편으로 구성되는 ‘버터플라이’는 13일(현지 시각) 미국 아마존의 프라임비디오 전편 공개하고, 8월 22일부터 매주 금, 토요일 tvN에서 방송된다.

서울의 랜드마크인 한강, 청계천, 종로, 여의도 등에서 주요 장면을 촬영하고, 예고편에 방탄소년단 제이홉의 솔로곡 ‘왓 이프(What If)’를 사용하는 등 ‘한국을 제대로 담은 미드’로 기대감을 높이고 있다. 대니얼 대 킴, 레이나 하디스티, 파이퍼 페라보 뿐만 아니라 김태희, 박해수, 김지훈 등 국내외 쟁쟁한 유명 배우들이 합류한 작품이다.

장서연은 지난달 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들(BEEF)’ 시즌2 캐스팅 소식을 알리며 대중의 주목을 받았다. ‘버터플라이’ 출연 소식을 추가로 알린 만큼 성장세에 기대가 모인다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

