‘남자 이수지’ 김규원, 이수지와 한식구 됐다…씨피엔터 전속계약

떠오르는 대세 엔터테이너 김규원이 쿠팡의 종합 엔터테인먼트 자회사인 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 더 큰 비상을 예고했다. 김규원은 이로써 신동엽, 이수지, 지예은과 한솥밥을 먹게 됐다.

쿠팡플레이 코미디 쇼 ‘SNL 코리아’ 시즌 5를 통해 시청자들로부터 눈도장을 제대로 받은 김규원은 시즌 6와 시즌 7을 거치며 거침없는 패러디와 실감나는 묘사로 화제의 중심에 섰다. 마치 해당 인물을 그대로 옮겨놓은 듯한 소름 끼치는 디테일한 묘사력으로 ‘인간 복사기’라는 애칭을 얻기도 했다.

특히 ‘흑백요리사’를 패러디한 코너에서는 제스처부터 말투까지 해당 인물을 완벽하게 재현해 감탄을 자아냈으며, 코너 ‘위켄 업데이트’에서는 북한에서 귀순한 북한 전문가 ‘김정응’으로 등장해 폼 미친 케미로 시선을 장악했다. 여기에 시즌 7에서 큰 인기를 끈 코너 ‘스마일 클리닉’에서도 김규원은 독보적인 존재감을 드러냈다. 피부과를 배경으로 펼쳐지는 이 코너는 직원들 간의 미묘한 기싸움과 현실감 넘치는 대사로 웃음을 유발하며, 김규원은 차트에 기록이 없는 시술을 요청하는 고객과 이를 둘러싼 직원들의 갈등 속에서 긴장과 유머를 동시에 전달하는 연기로 호평을 받았다.

지난 2023년 예능 프로그램 ‘코미디빅리그‘로 본격 데뷔한 김규원은 ‘SNL 코리아’를 통해 본격적인 날개를 달며 도약의 발판을 마련하게 됐다. 김규원은 코너의 색깔을 살리는 기발한 아이디어와 호감을 부르는 귀여운 비주얼에 세련된 이미지로 각광받고 있어 씨피엔터테인먼트와 함께 만들어갈 행보에 시선이 모아지고 있다.

김규원은 “저의 성장에 함께해준 ‘SNL 코리아’와 유서가 깊은 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결하게 돼 정말 기쁘다. 제가 ‘남자 이수지’라는 애칭을 참 좋아하는데 이수지 선배와 한솥밥을 먹게 돼 더 감회가 남다르다”라고 소감을 밝히며, “대중의 마음을 울릴 수 있는 기발한 캐릭터들과 묵직한 웃음으로 성원에 보답할 수 있도록 노력하겠다”라고 각오를 밝혔다.

씨피엔터테인먼트는 “김규원 배우와 함께하게 되어 기쁘다”며 “다양한 분야에서 재능과 매력을 보여주고 있는 만큼, 앞으로 더 많은 가능성을 펼쳐갈 수 있도록 적극 지원할 예정”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

