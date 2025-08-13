이승윤, 디지털 싱글 'Punkanon' 오늘(13일) 기습 발매…팬들 요청 답했다

싱어송라이터 이승윤이 기습 싱글을 발매한다.

이승윤은 오늘(13일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'Punkanon(펑캐논)'을 발매한다. 싱글에는 타이틀곡 'Punkanon'과 원곡에서 후주가 길어진 버전인 'PunKanon (Extended Ver.)' 등 총 두 곡이 담긴다.

'Punkanon'은 'Punk(펑크)'와 'Canon(캐논)'의 합성어로, 이승윤이 지난해 10월 발매한 정규 3집 '역성'의 수록곡 '캐논'을 펑크 버전으로 편곡한 곡이다. 정규 3집 '역성'에 수록된 전곡을 작곡 및 편곡한 공동 프로듀서 조희원, 기타리스트 이정원, 드러머 지용희가 이번 싱글의 편곡 작업에도 함께했다.

이승윤은 앞서 지난해 9월 '캐논' 연습 영상만을 올리던 '1day1canon' 인스타그램 계정을 통해 'Punkanon'의 일부를 처음 공개했다. "자꾸 듣고 싶어서 오게 된다"라고 최근까지도 댓글이 달리는 등 팬들의 정식 음원 발매 요청이 쏟아졌던 바다.

이어 이승윤은 지난 7월 클럽 긱 공연 '2025 LEE SEUNG YOON CLUB GIG 'POKZOOTIME''과 유럽 대표 음악 페스티벌 'Colours of Ostrava 2025', 국내 대표 페스티벌 '2025 인천펜타포트 락 페스티벌'에서 차례로 'Punkanon'의 완곡 무대를 최초로 선보여 관객들의 뜨거운 반응을 얻었다. 이중 'POKZOOTIME'에서는 'PunKanon (Extended Ver.)'을 선곡해 색다른 매력을 선사했다.

'Punkanon'은 여름 페스티벌 시즌에 맞춰 발매되는 만큼 이승윤이 앞으로 서게 될 다양한 무대의 세트리스트에 추가될 것으로 기대된다. 이 가운데, 이승윤은 지난 11일 공식 SNS 채널을 통해 'Punkanon'의 티저를 기습 공개, 영상 말미 뮤직비디오로 보이는 장면이 삽입돼 팬들의 궁금증을 자극했다.

