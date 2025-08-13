윤석열 전 대통령 부인 김건희씨가 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 사진=뉴시스

더불어민주당은 13일 김건희 여사에 대한 구속영장이 발부된 것을 두고 “사필귀정이자 국가 정상화를 알리는 신호탄”이라고 밝혔다.

박수현 수석대변인은 서면브리핑을 통해 “특검이 청구한 김건희씨에 대한 구속영장이 발부됐다”며 “법원이 내린 상식적인 결정을 국민과 함께 환영한다”고 말했다.

그러면서 “김건희씨는 스스로의 주장대로 ‘아무것도 아닌 사람’이 아니다. 윤석열 정권 국정농단의 정점에 있는 인물”이라며 “김씨가 연루된 것으로 의심되는 의혹만 16가지에 달한다”고 설명했다.

또 “전 대통령의 부인이었다는 이유만으로 법치의 그물을 빠져나갈 수 있으리라 여겼다면 오산”이라며 “이번 영장 발부는 사필귀정이자, 국가의 정상화를 알리는 신호탄이 돼야만 함을 분명히 밝힌다”고 했다.

아울러 “누구도 권력을 통한 비위와 부패를 다시 꿈꿀 수 없도록, 김건희씨의 죄상을 낱낱이 밝히고 제대로 처벌해야 한다”며 “정의는 더 이상 미뤄질 수 없다. 특검은 엄정히 수사하고 신속히 기소해 김건희씨에 얽힌 의혹의 진상을 국민 앞에 밝혀주기 바란다”고 덧붙였다.

