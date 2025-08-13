최예빈, 청순함 속 반전 비주얼…비키니 자태 감탄

배우 최예빈. 사진 = 최예빈 SNS 계정

배우 최예빈이 다채로운 매력을 뽐내며 여름 분위기를 물씬 자아냈다.

최예빈은 11일 자신의 SNS에 “Summer”라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 최예빈은 숙소 수영장에서 물놀이를 즐기며 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다.

배우 최예빈. 사진 = 최예빈 SNS 계정

배우 최예빈. 사진 = 최예빈 SNS 계정

누드 톤의 비키니 차림으로 늘씬한 몸매와 탄탄한 비율을 드러내 건강미를 발산했으며, 청순한 미모와 대비되는 반전 매력으로 시선을 사로잡았다. 또 현지 명소와 식당 등에서 포즈를 취하는 모습은 마치 화보 같은 분위기를 자아냈다.

한편 최예빈은 2017년 광고 모델로 데뷔해 SBS 드라마 ‘펜트하우스’ 시리즈에서 하은별 역으로 큰 주목을 받았다. 이후 ‘현재는 아름다워’, ‘밤이 되었습니다’, ‘완벽한 가족’ 등 다양한 드라마와 영화 ‘거래완료’, ‘허들’에 출연하며 활발히 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]