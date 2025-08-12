조진웅 목소리로 되살아난 ‘홍범도 장군’…‘독립군’ 포스터 공개

‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’의 스페셜 포스터. 사진 = 블루필름웍스

배우 조진웅의 목소리로 전하는 다큐멘터리 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’의 스페셜 포스터가 공개됐다.

영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’(감독 문승욱, 제작 독립군제작위원회·홍범도장군기념사업회·블루필름웍스·제니필름, 후원/제작지원 광복회, 배급 블루필름웍스) 측은 12일, 개봉을 하루 앞두고 예비 관객들을 위한 스페셜 포스터를 선보였다.

‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’은 홍범도 장군의 일대기를 중심으로 대한민국 독립전쟁사를 다루는 다큐멘터리 영화다. 광복회와 홍범도장군기념사업회에서 광복 80주년을 기념해 제작된 다큐멘터리 작품으로 배우 조진웅이 내레이션을 맡아 이목을 끌었다.

이번 공개된 스페셜 포스터는 태극기를 배경으로, 홍범도 장군 유해 봉환 당시 국민 특사로 함께한 배우 조진웅이 홍범도 장군의 흉상을 바라보는 듯한 장면을 연출해 묵직한 감동을 예고하며 관객들의 기대감을 더한다.

특히 포스터 중심에 “홍범도, 그가 돌아온다!”라는 인상적인 문구를 통해 관객들에게 진한 감동과 메시지를 예고한다.

한편 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’은 8월 13일에 개봉된다.

