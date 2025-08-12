한국 여자배구, 코리아인비테이셔널 첫판서 아르헨티나에 패… 문지윤 18득점

사진=FIVB 홈페이지 캡처

한국 여자 배구대표팀이 2025 코리아인비테이셔널 진주 국제여자배구대회 첫판에서 패했다.

페르난도 모랄레스 감독이 이끄는 한국은 12일 경남 진주 진주실내체육관에서 열린 아르헨티나와의 첫 경기에서 1-3(22-25 21-25 27-25 21-25)으로 졌다.

국제배구연맹(FIVB) 세계랭킹 39위 한국은 아르헨티나를 상대로 한 세트를 따냈지만 승부를 뒤집지는 못했다.

2세트에 역전을 허용한 게 컸다. 1세트를 내준 한국은 2세트 15-10까지 달아났지만 서브 범실에 이어 상대 블로킹에 공격이 연달아 막히며 19-19 동점을 허용했다. 결국 2세트까지 내주면서 벼랑 끝에 몰렸다.

3세트에 분전한 한국은 정윤주와 이다현의 공격을 앞세워 듀스 끝에 처음으로 세트를 따냈다. 하지만 4세트를 넘어서지 못했다. 18-18까지 따라붙었지만 승부를 뒤집지는 못했다.

문지윤(흥국생명)은 팀 내 최다인 18득점을 기록했다. 육서영(IBK기업은행)이 10득점으로 거들었다.

이번 대회에는 한국을 비롯해 일본, 프랑스, 스웨덴, 체코, 아르헨티나까지 6개국 대표팀이 참가한다. 한국은 오는 13일 프랑스와 대회 2차전을 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

