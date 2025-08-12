‘사랑인걸’ 모세, 교통사고 후 경증 장애 판정…“성대도 완벽하지 않아”

트로트 가수 춘길. 사진 = KBS 1TV ‘아침마당’

가수 모세가 경증 장애 판정을 받은 사실을 고백했다.

모세는 11일 방송된 KBS 1TV ‘아침마당’의 ‘명불허전’ 코너에 트로트 가수 ‘춘길’이라는 이름으로 출연해, 인생의 굴곡과 음악에 대한 이야기를 털어놨다.

그는 “2019년에 교통사고를 당했다. 후유증으로 2년 가까이 고생했다”며 “병원 저 병원 다니다가 마지막 병원에서 제가 희귀병 질환자라는 걸 알게 됐고, 경추에 큰 수술을 받았다”고 설명헀다.

이어 “그래서 경증 장애인이 됐다. 수술을 목 앞쪽으로 하다 보니까 성대에 데미지가 올 수 있다. 심하면 마비까지 올 수 있는데 다행히 마비가 오지는 않았다”며 “다만 수술 이후 성대가 100%는 아닌 상황이다. 열심히 관리 잘하도록 하겠다”고 덧붙였다.

한편 모세는 2005년 데뷔곡 ‘사랑인걸’로 큰 인기를 얻으며 주목받았다. 이후 트로트 가수 ‘춘길’로 활동명을 바꾸고 TV CHOSUN ‘미스터트롯3’에 출연해 최종 4위에 오르며 재조명받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]