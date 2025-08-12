너무 안 풀린다...키움, 선발도 마무리도 사라졌다

프로야구 키움 마운드가 안우진에 이어 주승우까지 부상으로 잃으면서 무너졌다. 사진=뉴시스

프로야구 키움이 끝없는 터널 속에 갇혔다. 3시즌 연속 최하위가 눈앞이다. 주축 투수진의 줄부상으로 다음 시즌 전망까지 어두워졌다. 한숨이 늘어간다.

청천벽력 같은 소식이다. 마무리 투수 주승우까지 수술대에 오른다. 키움은 오는 22일 투수 주승우가 세종스포츠정형외과의원에서 오른쪽 팔꿈치 내측측부인대 재건술을 받는다고 밝혔다. 지난 10일 고척 두산전에 등판한 주승우는 오른쪽 팔꿈치 통증을 호소하며 마운드를 내려왔다. 이튿날 두 차례 정밀검진을 받은 결과 오른쪽 팔꿈치 인대 손상이 확인됐다.

꽃을 피우는 중이었다. 2022년 1차 지명으로 키움 유니폼을 입은 주승우는 지난해 마무리로 보직을 전환하며 성장 곡선을 그렸다. 올 시즌 42경기에 출전해 2승 2패 5홀드 16세이브 평균자책점 2.45로 활약하고 있었다. 데뷔 첫 20세이브도 눈앞이었다. 부상이 발목을 잡았다. 긴 쉼표가 예상된다. 완전한 회복까지 약 1년이 걸려 사실상 다음 시즌 초반 복귀는 불가능하다.

마운드 상황은 이미 최악이다. 키움은 33승 73패 4무로 압도적인 최하위를 차지하고 있다. 팀 평균자책점도 리그 유일의 5점대(5.58)로 꼴찌다. 외국인 투수와 토종 에이스 하영민을 제외하면 믿을 만한 선발 자원이 없다. 엎친 데 덮쳤다. 불펜 운영에 비상이 걸렸다. 불펜은 올 시즌 내내 키움의 최대 약점으로 꼽혔다. 평균자책점 6.18로 10개 구단 중 최하위다. 주승우, 조영건, 원종현이 간신히 뒷문을 붙잡고 있었다. 특히 주승우는 투수진 중 유일한 2점대 평균자책점으로, 불펜진의 중심을 맡았다. 하지만 이번 이탈로 불펜 전력 약화는 물론 김윤하, 정현우 등 젊은 투수들의 부담까지 커졌다.

마무리와 선발 모두 잃었다. 마운드 붕괴다. 주승우에 앞서 에이스 안우진이 쓰러졌다. 사회복무요원 신분인 안우진은 오는 9월17일 소집해제 예정이다. 빠른 복귀를 위해 일찌감치 휴일과 휴가를 반납하고 팀에 합류해 훈련했다. 지난 2일 자체 청백전에 등판해 호투를 펼쳤다. 문제는 다음이다. 경기 후 펑고 훈련을 하다 넘어져 오른쪽 어깨를 다쳤다. 결국 지난 7일 어깨 오훼인대 재건술을 받았다. 소집해제 직후 복귀하겠다는 계획은 무산됐고, 악몽 같은 재활이 다시 시작됐다. 복귀까지 1년가량 걸릴 예정이다.

플랜이 완전히 꼬였다. 키움은 안우진의 복귀에 맞춰 팀을 재편할 계획이었다. 그동안 주축 선수들을 내보내고 지명권을 수집하며 준비했다. 김재웅 등 병역 의무를 수행 중인 투수 자원들도 내년 복귀 예정이다. 최근 중심 타자 송성문과 6년 120억원의 다년 계약도 체결했다. 안우진과 송성문으로 투·타의 축을 세울 준비를 마쳤다. 예상치 못한 부상 변수가 키움의 꿈을 무너뜨렸다. 마운드의 앞뒤를 책임질 투수진의 줄부상으로 리빌딩 시나리오는 물거품이 됐다. 시즌이 끝나기도 전에, 4년 연속 꼴찌라는 암울한 결말이 그림자처럼 다가온다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

