임영웅, 소아함 환아 위해 200만 원 기부…누적 1억 원 돌파 ‘훈훈’

가수 임영웅 팬들이 참여한 ‘선한스타’ 7월 가왕전에서 거둔 상금 200만 원이 임영웅의 이름으로 한국소아암재단에 기부됐다. 이 기부금은 갑작스러운 의료비 부담으로 어려움을 겪고 있는 소아암 및 백혈병 환아 가정에 긴급 치료비로 사용될 예정이다.

이번 기부를 포함해 임영웅 이름으로 한국소아암재단에 전달된 누적 기부금은 총 1억798만 원에 달한다. 지금까지 전달된 기부금은 환아들의 수술비, 항암치료비, 이식비 등 치료 관련 비용으로 쓰였으며 이번 기부금은 특히 생계 곤란을 겪는 가정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

임영웅은 팬들과 함께 지속적인 선행을 이어가며 사회적 책임을 다하는 아티스트로 자리매김하고 있다.

한국소아암재단 홍승윤 상임이사는 “임영웅 님의 꾸준한 기부는 환아 가정에 큰 희망이 되고 있다”며 “따뜻한 마음으로 도움을 전해주셔서 진심으로 감사드린다”고 전했다.

한편, 임영웅은 8월 29일 정규 2집 앨범 ‘IM HERO 2’를 발표할 예정이며, 컴백을 앞두고 다양한 콘텐츠 공개로 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

