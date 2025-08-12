U-16 여자농구 대표팀 12명 확정…2025 아시아컵 대비

사진=대한민국농구협회 제공

2025 국제농구연맹(FIBA) 여자 아시아컵에 출전할 한국 16세 이하(U-16) 여자농구 국가대표 12인이 최종 선발됐다.

대한민국농구협회는 12일 “2025 FIBA U-16 여자 아시아컵을 대비해 U-16 여자농구 대표 선수 12인을 확정했다”고 발표했다.

이선영 감독(수피아여중)이 이끄는 U-16 여자농구 대표팀 명단에는 광주 수피아여고 듀오 김담희, 임세운과 한예담(춘천여고), 김민희(수원여고), 정민지(효성여고), 김혜진(분당경영고), 이한울(법성고) 등이 이름을 올렸다. 더불어 제80회 전국남녀종별농구선수권대회 여중부 최우수선수(MVP)를 차지한 박지아(숙명여중)를 비롯, 우수선수상을 거머쥔 김세원(동주여중), 미기상 수상자인 박지민(온양여중) 등이 포함됐다.

대표팀은 오는 22일에 소집돼 한 달간 집중 훈련에 나선다. 다음 달 19일에 2025 FIBA U-16 여자 아시아컵이 열리는 말레이시아로 출국할 예정이다.

