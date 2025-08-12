[SW시선] 결혼해도 '미우새', 기획의도 외면하는 제작진

“결혼했는데 계속 나와?”

관찰 예능 미운우리새끼(미우새)를 본 시청자의 흔한 반응이다. 최근 결혼한 방송인 이상민과 김준호, 그들의 배우자까지 출연한 장면은 프로그램의 기획 의도를 다시금 떠올리게 한다.

SBS는 미우새, 신발 벗고 돌싱포맨, 동상이몽-너는 내 운명 등 중년 남자, 혹은 부부들의 관찰 예능으로 재미를 봤다. 미우새는 대놓고 아들을 둔 엄마를 소재로 출발한 방송이다. ‘당신은 아들에 대해 얼마나 알고 있습니까?’라는 질문을 던져 다 큰 아들을 데리고 다시 쓰는 육아일기를 콘셉트로 한다.

초창기 미우새는 이마를 짚고 탄식이 절로 나오는 아들들의 싱글 라이프를 보여줬다. 꽉 찬 혼기에도 결혼하지 않았거나, 이혼 후 홀로 사는 철없는 아들들의 일상은 스튜디오에 패널로 나온 엄마들은 물론 시청자도 놀라게 했다. 어찌 보면 답답하고, 또 어찌 보면 짠한 이들의 일상은 프로그램을 지탱하는 힘이었다. 한때 시청률 20%를 넘어서면서 2017년 SBS 연예대상에서 미우새 출연 중인 어머니들이 연예대상의 영광을, 2021년에는 미우새 팀이 대상을 단체 수상하기도 했다.

방송사마다 떨어지는 시청률에 비명을 지르고 있지만 미우새는 여전히 10% 초반의 콘크리트 시청률을 확고하게 지키고 있다. 다만 문제는 출연진과 방송 소재에 있다. 미우새 고정 출연자 중 김준호는 최근 동료 개그우먼 김지민과 결혼에 골인했다. 긴 공개 연애 끝에 결혼한 두 사람은 결혼 발표부터 웨딩촬영, 결혼식까지 방송에서 떠들썩하게 다뤘다. 재혼한 이상민 역시 마찬가지다. 최근엔 2세를 위한 시험관 시술 상담 장면까지 전파를 탔다. 분명 부부 예능 동상이몽이 아닌 미우새를 통해서다.

기존 미우새는 엄마의 시선으로 본 싱글 아들의 일상을 비췄다. 그로 인해 일부 출연진의 결혼 이후 하차가 자연스러운 수순이라 여겨졌다. 가정을 이루고 한 가정의 가장이 된 아들은 미우새의 소재로 다루기 적합하지 않다. 비혼·싱글 라이프를 콘셉트로 한 예능인 만큼 길을 잃었다는 시청자의 의견이 적지 않은 이유다.

관찰 예능 고정 출연자의 결혼 소식은 제작진으로서는 놓칠 수 없는 아이템임이 분명하다. 그렇다면 특집 방송 등 다른 제목의 콘텐츠를 만들어 방송했어야 한다. 만일 결혼 과정을 다룬다 해도, 기존 취지와 맞지 않는 결혼 후의 일상 중계는 과감히 포기했어야 한다.

문제는 또 있다. 미우새의 성공으로 스핀오프 격으로 등장한 신발벗고 돌싱포맨이다. 4년째 방송 중인 돌싱포맨도 상황은 마찬가지다. 제목이 의미하듯 돌아온 싱글들의 모임이 프로그램의 주축이지만 고정 출연자(탁재훈·임원희·이상민·김준호) 넷 중 두 명이 돌싱을 탈피했다. 그럼에도 버젓이 출연하고 있다.

혼자 사는 출연자들의 일상을 다루는 관찰 예능 나 혼자 산다의 출연진들이 결혼을 앞두고 하차를 언급하는 것을 생각해보면 미우새 제작진의 행보는 더욱 의아하다. 혼자 살지 않아 나 혼자 산다 출연이 불가하다는 일부 연예인들의 발언도 미우새에 빗대어 보면 쓸모없는 고민이 된다.

미우새는 부부의 ‘결혼 일기’가 아닌 엄마의 ‘육아 일기’다. 프로그램을 만드는 제작진이 이를 모를 리 없다. 알면서도 외면하고 있다면 이는 시청자에 대한 기만이다. 결혼, 임신 등 그저 중년 시청자 흥미 위주의 소재를 다뤄 시청률만 지키면 되는 것일까. 지키지 않을 기획 의도라면 애초에 고민할 이유도 없다.

정가영 기자

