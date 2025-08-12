황재근 동일 인물 맞아?…깜짝 변신 “못 알아볼 뻔”

사진= 황재근 SNS

패션 디자이너 겸 예능인 황재근이 딴 사람 같아 보일 정도로 달라진 근황을 공개해 시선을 모았다.

12일 황재근은 “#맛아 #맛커 #맛점 #맛패 #맛가 #맛플” 등의 해시태그와 함께 일상 사진을 SNS에 올렸다.

사진= 황재근 SNS

무엇보다 눈에 띈 것은 그의 외모 변화였다. 트레이드마크였던 삭발 스타일과 수염, 캣츠아이 안경 대신 황재근은 긴 머리에 수염 없이 이전과 사뭇 다른 분위기를 풍겼다. 거리에서 마주쳐도 알아보기 힘들 정도로 말끔해진 모습에 팬들 사이에서는 놀라움이 쏟아지고 있다.

사진= 황재근 SNS

한편, 벨기에 앤트워프 왕립예술학교를 졸업한 실력파 디자이너인 황재근은 ‘프로젝트 런웨이 코리아 3’ 우승 이후 다양한 예능에서 개성 넘치는 캐릭터로 자리 잡았다. 특히 ‘복면가왕’ 가면 디자이너와 ‘마이 리틀 텔레비전’ 등에서 보여준 유쾌한 입담으로 많은 사랑을 받아왔다

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]