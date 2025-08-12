2026년 강원FC 홈 경기, 강릉에서만 열린다

사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 강원FC가 2026년 홈경기 개최지 공모 결과를 12일 발표했다. 단독으로 신청한 강릉시에서만 경기가 열린다.

12일 강원에 따르면 구단은 7월 22일부터 지난 5일 오후 3시까지 춘천시와 강릉시를 대상으로 ‘2026년 강원FC 홈경기 개최 신청서’를 받았다. 이 기간 한 지자체만 신청해, 동일 조건으로 지난 12일 오후 3시까지 재공모를 진행했다.

재공모 결과, 강릉시가 단독으로 신청했다. 이에 따라 2026년도 강원의 K리그 및 코리아컵 전 경기는 강릉에서만 개최된다.

강원에 따르면 이번 공모는 상·하반기 분산 개최를 원칙으로, 개최 순서를 결정하기 위한 절차였다. 공모방식은 3년 전과 동일하게 진행됐다. 강원은 2022년에 2023~2025시즌 홈경기 개최 자격을 두고 희망 경기 수와 경기 당 지원금을 공모한 바 있다. 최소 금액 역시 이번 공모와 동일했다.

강원은 이번 공모에서 ‘개최지원금’ 단일 항목을 평가 기준으로 적용했다. 모든 대상 지자체에 동일한 기준과 조건을 제공했고 제출된 신청서에 따라 결과가 확정됐다. 강릉시는 지난 3년과 동일한 경기당 8000만원으로 내년도 전 경기를 개최한다.

강원에 따르면 2022년에 진행된 공모에서도 한 지자체만 마감일에 맞춰 신청한 사례가 있었다. 하지만 당시에는 강원도의 중재와 신청한 지자체의 협조로 지난 3년간 강릉시와 춘천시에서 홈 경기가 개최된 바 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

