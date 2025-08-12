앰퍼샌드원 “데뷔 전부터 연습한 강한 콘셉트, '그게 그거지' 자신감 넘쳐”

그룹 앰퍼샌드원이 12일 오후 서울 강서구 스카이아트홀에서 세 번째 미니앨범 ‘라우드 앤 프라우드(LOUD&PROUD)’ 발매 기념 쇼케이스를 열었다. FNC엔터테인먼트 제공

그룹 앰퍼샌드원이 새 앨범의 ‘불량 천사’ 콘셉트에 자신감을 보였다.

12일 오후 서울 강서구 스카이아트홀에서 그룹 앰퍼샌드원의 세 번째 미니앨범 ‘라우드 앤 프라우드(LOUD&PROUD)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 멤버들은 현장에서 타이틀곡 ‘그게 그거지(That’s That)’와 수록곡 ‘삐걱삐걱’ 무대를 최초 공개했다.

앰퍼샌드원의 신보 ‘라우드 앤 프라우드’는 세상의 기준과 시선에 흔들리지 않는 당담함을 노래한다. 타이틀곡 ‘그게 그거지’로 선입견을 깨는 ‘불량 천사’ 콘셉트에 도전한다. 순수하고 선량해야 한다는 고정관념을 깨고, 세상의 선입견과 기준에 얽매이지 않고 당당하게 나아가겠다는 메시지를 던진다.

이날 마카야는 “사람들은 남들의 시선을 신경 써 세상의 기준을 정한다. 남들이 나를 어떻게 보느냐에 따라 성공의 기준을 만들곤 한다”며 “이번 앨범을 통해 나만의 성공, 나만의 자신감을 바탕으로 앞으로 나아가고자 했다”고 설명했다.

데뷔 후 꾸준히 곡 작업에 참여해온 멤버들의 음악적 성장이 돋보인다. 나캠든과 마카야는 타이틀곡 ‘그게 그거지 (That’s That)’를 포함한 전곡의 작사 크레딧에 이름을 올렸다.

나캠든은 “이전 앨범보다 더 다양한 톤을 사용하려 했다. 평소 무거운 톤과 허스키한 목소리 내는 걸 좋아하는데, 이번 앨범에서는 조금 더 라이트하게 사람들 귀에 박히도록 많은 스킬을 추가하려 했다”며 “작사 작업을 하면서는 책도 보고 영화와 드라마를 보면서 영감을 얻었다”고 작업 과정을 전했다. 이어 마카야는 “무거운 느낌의 랩이나 바운스를 타는 신나는 랩, 이 두 가지의 확연한 차이를 두고 도전하려 했다. 타이틀곡에서 무거운 느낌의 랩에 중점을 뒀다면 가사에는 나만의 해석을 담고자 했다”고 부연했다.

이번 앨범에서는 선입견을 깨는 ‘불량 천사’ 콘셉트를 설정했다. 순수하고 선량해야 한다는 고정관념을 깨고, 세상의 선입견과 기준에 얽매이지 않고 당당하게 나아가겠다는 각오다. 파격적인 콘셉트에 도전하며 “이번 앨범을 터닝포인트로 삼겠다”고 자신한 멤버들은 “데뷔 전부터 다양한 콘셉트 도전해보고 싶었던 욕심이 있었는데, 이번 활동을 통해 ‘폭넓은 스펙트럼을 소화할 수 있는 그룹’이라는 평가를 받고 싶다. 멤버 모두 성인이 되었기 때문에 콘셉트를 더 잘 소화할 수 있을거라 생각한다”고 자신감을 보였다.

데뷔 전부터 강하고 힙한 콘셉트를 연습해온 나캠든은 “데뷔 후에도 이러한 콘셉트를 보여드리고 싶다는 생각을 했는데, ‘그게 그거지’를 통해 보여드릴 수 있어 의미 있다”며 “멤버들도 잘 소화해주는 것 같아 기대가 크다”고 했다.

데뷔 3년 차에 도전하는 새로운 콘셉트다. 아직 앰퍼샌드원을 모르는 이들에게 팀을 강렬하게 각인시키고 싶다는 바람이 앞선다. 나캠든은 음악방송 1위를 활동 목표로 삼았다. 이어 김승모는 “우리가 느낀 차별화를 대중들도 느낄 수 있길 바란다. 앰퍼샌드원이라는 이름이 더 익숙해지도록 노력하겠다”는 포부를 드러내며 “‘앰퍼샌드원이 드디어 맞는 옷을 입었구나’ 하는 평가를 듣고 싶다”고 소망했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

