한화 김경문 감독, 사령탑 1000승까지 한 걸음 남았다 ‘역대 최고령’

김경문 한화 감독이 대기록을 앞두고 있다. 통산 1000승까지 1승 남겨뒀다.

김경문 감독은 2004시즌 두산 지휘봉을 들면서 감독 커리어를 시작했다. 2004년 4월 5일 잠실 KIA전에서 첫 승을 기록했고, 2005년 6월 1일 잠실 현대전서 100승을 달성했다. 2006년 9월 24일 잠실 LG전에서 200승, 2008년 5월 22일 잠실 한화전에서 300승, 2009년 8월 8일 잠실 LG전에서 400승을 달성한데 이어, 2011년 4월 23일 한밭 한화전에서 500번째 승리를 챙겼다. 김경문 감독은 두산 감독으로 총 960경기에서 512승을 거두며 자신의 통산 승수 절반 이상을 쌓았다.

이후 김경문 감독은 새롭게 창단된 NC의 초대 감독으로 선임됐다. 꾸준하게 승수를 쌓아 올렸다. 2014년 6월 15일 마산 한화전에서 600승을 거뒀고, 2015년 8월 27일 마산 한화전에서 700승, 2016년 10월 5일 마산 넥센전에서 800승 고지에 올랐다. NC에서만 총 384승을 거두며 신생 구단 NC가 자리 잡는데 공헌했다.

2024시즌 중 한화 감독에 선임, KBO리그에 복귀했다. 2024년 6월 11일 잠실 두산전에서 자신의 통산 900번째 승을 달성한 바 있다.

김경문 감독이 1000승을 달성하게 되면 이는 역대 최고령 기록이다. 종전 김성근 감독이 65세 8개월 21일로 최고령이었지만, 김경문 감독이 만약 12일 기록을 세우면 66세 9개월 11일로 기록을 경신하게 된다.

11일 현재 김경문 감독은 총 1893경기에서 999승 860패 34무 승률 0.537를 기록하고 있다.

KBO는 김경문 감독이 1,000승을 달성할 경우 표창 규정에 의거해 기념상을 수여할 예정이다.

