[SW현장] ‘전원 성인’ 앰퍼샌드원 “‘라우드 앤 프라우드’, 터닝포인트 되길”

12일 오후 서울 강서구 스카이아트홀에서 그룹 앰퍼샌드원의 세 번째 미니앨범 ‘라우드 앤 프라우드(LOUD&PROUD)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. FNC엔터테인먼트 제공

그룹 앰퍼샌드원이 편견을 깬 ‘불량 천사’ 콘셉트로 돌아왔다. 처음 도전하는 파격 콘셉트에 멤버들의 기대감도 높다.

12일 오후 서울 강서구 스카이아트홀에서 그룹 앰퍼샌드원의 세 번째 미니앨범 ‘라우드 앤 프라우드(LOUD&PROUD)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 멤버들은 현장에서 타이틀곡 ‘그게 그거지(That’s That)’와 수록곡 ‘삐걱삐걱’ 무대를 최초 공개했다.

새 앨범 ‘라우드 앤 프라우드’로 4개월 만에 컴백한다. 미니1집 ‘원 퀘스쳔(ONE QUESTION)’으로 청량하게, 미니2집 ‘와일드 앤 프리(WILD & FREE)로 자유분방한 에너지를 발산했다면, 이번 앨범을 통해서는 세상의 기준과 시선에 흔들리지 않는 당담함을 노래한다.

올해로 전원 성인이 된 앰퍼샌드원은 이번 앨범으로 선입견을 깨는 ‘불량 천사’ 콘셉트를 장착했다. 순수하고 선량해야 한다는 고정관념을 깨고, 세상의 선입견과 기준에 얽매이지 않고 당당하게 나아가겠다는 태도를 담았다.

타이틀곡 ‘그게 그거지’의 ‘떠들어 대 봐’라는 가사처럼, 이들은 어떤 상황에서도 자신감 있게 맞선다. 카이렐은 “천사를 생각하면 착하고 순수한 이미지가 떠오른다. 불량할 수 없는 ‘천사’가 불량하다는 설정만으로 편견을 깬다. 완벽하지 않아도 멋있을 수 있다는 자신감 넘치는 자세를 표현하고 싶었다”고 설명했다.

처음 선보이는 콘셉트를 바탕으로 이번 앨범을 팀의 터닝포인트로 삼았다. 브라이언은 “그동안 청량하고 멋있는 노래를 해왔다면, 이번엔 더 강해진 콘셉트로 힙합 스타일을 선보인다”고 차별화 포인트를 짚었다. 이어 마카야는 “더 센 음악으로 돌아왔지만 그 안에서 앰퍼샌드원의 자유로움과 여유로움을 느낄 수 있다고 생각한다. 처음으로 힙합 댄스 요소를 넣었고, 타이틀곡의 메시지가 중간중간 녹아있으니 주목해주시기 바란다”고 당부했다.

FNC엔터의 한성호 총괄 프로듀서는 이번 앨범에도 곡 선정에 적극 참여했다. 나캠든은 “미국투어 중에 데모 버전을 받았다. 꼭 타이틀곡이 되어야겠다고 멤버들이랑 생각해 앨범을 준비하며 총괄 프로듀서님께 이 곡을 타이틀곡으로 하고 싶다고 이야기했다. 강력하게 어필했던 기억이 난다”고 웃으며 “수록곡 ‘아엠 다운(I’m Down)’은 총괄 프로듀서님의 허밍에서 탄생한 곡이다. 항상 우리를 생각해주셔서 감동”이라며 현장에서 감사인사를 전해 웃음을 자아냈다.

데뷔 후 꾸준히 곡 작업에 참여해온 멤버들의 음악적 성장이 돋보인다. 나캠든과 마카야는 타이틀곡 ‘그게 그거지 (That’s That)’를 포함한 전곡의 작사 크레딧에 이름을 올렸다. 나캠든은 “곡을 받고 나면 어떤 메시지를 전달하고 싶은지 고민을 많이 한다. 이번 앨범 곡들은 비트감이 빨라서 가사를 쓰기에 쉬웠던 기억이 난다. 타이틀곡도 처음부터 아이디어를 얻었고, 수록곡 ‘아엠 다운’은 하루만에 작사를 마쳤다”고 만족감을 드러냈다. 그러면서 “다음엔 작곡, 앨범 콘셉트에도 도전해보고 싶다”고 했다.

‘그게 그거지’ 뮤직비디오는 오류가 난 세계속에서 자신들만의 방식으로 즐기는 앰퍼샌드원의 모습을 담았다. 앰퍼샌드원의 미니 3집 ‘LOUD & PROUD’ 전곡 음원과 타이틀곡 ‘그게 그거지(That’s That)’ 뮤직비디오 본편은 오늘(12일) 오후 6시에 공개된다.

