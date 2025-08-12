손연재 유튜브 ‘삭제 논란’…알고 보니 알고리즘 오류 때문이었다

사진=유튜브 채널 '손연재 sonyeonjae' 캡처

전 리듬체조 국가대표이자 방송인으로 활동 중인 손연재가 유튜브 채널 삭제 해프닝을 겪었다. 다행히 해당 채널은 복구됐으며, 문제의 원인은 유튜브 알고리즘의 오류였던 것으로 확인됐다.

11일 손연재의 유튜브 채널에 접속이 불가능해지며 일시적으로 폐쇄 상태가 되는 일이 발생했다. 일각에서는 유튜브 측에서 커뮤니티 가이드 위반을 이유로 채널을 삭제했다는 알림창이 떴다고 전해져 논란이 일었다.

하지만 12일 소속사 더시드컴퍼니 측은 OSEN을 통해 “유튜브의 알고리즘 오류로 발생한 실수였다”고 해명했다. 실제로 채널 제작진이 즉각 유튜브 측에 이의를 제기했고, 플랫폼 측은 내부 오류를 인정하고 정식으로 사과했으며, 채널은 현재 정상적으로 복구된 상태다.

손연재 측은 “삭제 사유로 안내된 커뮤니티 가이드 위반은 사실이 아니며, 유튜브 측에서도 이를 인정하고 신속히 조치를 취했다”며 “현재 모든 콘텐츠가 원상 복구됐다”고 전했다.

최근 유튜브에서는 이처럼 비정상적인 삭제와 복구 사례가 종종 보고되고 있다. 커뮤니티 가이드 위반으로 자동 분류된 채널이 실제로는 해당 사항이 없는 경우가 많아, 이의신청 절차를 통해 되돌리는 방식이 일반적이다.

한편 손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼해 지난해 2월 아들을 출산했다. 최근에는 유튜브를 통해 육아 및 일상 브이로그 등 다양한 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]