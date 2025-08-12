FC서울 황도윤, 7월 K리그 ‘이달의 영플레이어 상’

프로축구 FC서울 미드필더 황도윤이 2025시즌 7월 ‘이달의 영플레이어 상’을 수상했다.
후보 자격은 K리그1 선수 가운데 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2002년 이후 출생) ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2023시즌 이후 데뷔) 등 세 가지 조건을 모두 충족해야 한다. 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상을 소화해야 후보군에 포함된다. 최종 수상자는 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의와 투표로 결정된다.
7월 영플레이어 상은 K리그1 22라운드부터 24라운드까지 총 3경기를 평가 대상으로 했다. 황도윤은 이현용(수원FC)과 정지훈(광주), 홍윤상(포항) 등을 제쳤다.
2003년생 황도윤은 22라운드부터 24라운드까지 전 경기에 선발 출전했고, 2도움을 기록했다. 이는 7월 이달의 영플레이어 상 후보 선수들 가운데 최다 도움이다. 그 결과 황도윤은 TSG 위원들의 압도적인 선택으로 TSG 평균 평점 1위(7.13점)를 차지하며 이달의 영플레이어상을 수상하게 됐다. 황도윤이 이달의 영플레이어상을 수상한 것은 이번이 처음이다.
7월 이달의 영플레이어 황도윤에게는 트로피와 함께 상금이 전달될 예정이다.
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]