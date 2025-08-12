FC서울 황도윤, 7월 K리그 ‘이달의 영플레이어 상’

FC서울 황도윤. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 FC서울 미드필더 황도윤이 2025시즌 7월 ‘이달의 영플레이어 상’을 수상했다.

후보 자격은 K리그1 선수 가운데 ▲한국 국적, ▲만 23세 이하(2002년 이후 출생) ▲K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2023시즌 이후 데뷔) 등 세 가지 조건을 모두 충족해야 한다. 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상을 소화해야 후보군에 포함된다. 최종 수상자는 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의와 투표로 결정된다.

7월 영플레이어 상은 K리그1 22라운드부터 24라운드까지 총 3경기를 평가 대상으로 했다. 황도윤은 이현용(수원FC)과 정지훈(광주), 홍윤상(포항) 등을 제쳤다.

2003년생 황도윤은 22라운드부터 24라운드까지 전 경기에 선발 출전했고, 2도움을 기록했다. 이는 7월 이달의 영플레이어 상 후보 선수들 가운데 최다 도움이다. 그 결과 황도윤은 TSG 위원들의 압도적인 선택으로 TSG 평균 평점 1위(7.13점)를 차지하며 이달의 영플레이어상을 수상하게 됐다. 황도윤이 이달의 영플레이어상을 수상한 것은 이번이 처음이다.

7월 이달의 영플레이어 황도윤에게는 트로피와 함께 상금이 전달될 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

