[부고] 신용식 씨(문화체육관광부 과장) 모친상

▲김영희씨 별세, 신용철(영국 요크대 경제학과 교수)·은철(ES투어 대표)·용식(문화체육관광부 국민소통실 소통기반과장) 모친상, 권말희·김미혜 시모상, 신동윤·지원·체리·동유 조모상, 황창현 처조모상=12일, 연세대 신촌세브란스병원 장례식장, 발인 14일 오전 8시. ☎ 02-2227-7500
