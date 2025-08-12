소녀시대 유리, 제주서 낙마 사고…‘등부터 머리까지 쿵’

사진=유튜브 채널 '권유리' 캡처

걸그룹 소녀시대 멤버이자 배우로 활약 중인 유리(권유리)가 제주도에서 승마 체험 중 낙마 사고를 겪은 근황을 전했다.

유리는 11일 개인 유튜브 채널을 통해 ‘괜찮아요? 말이 놀랐죠?! 제주 승마’라는 제목의 영상을 업로드하며 그날의 생생한 순간을 공개했다.

영상 속 유리는 푸른 제주 들판에서 승마 훈련을 마친 뒤, 코치와 함께 외승 코스를 소화하며 말과 교감하는 시간을 가졌다. 유리는 승마를 시작하게 된 계기에 대해 “정신 건강에도 좋고, 신체 훈련에도 큰 도움이 되더라”며 “가희, 전혜빈, 황신혜 언니들과 함께 하며 자연스럽게 시작하게 됐고 벌써 10년 가까이 됐다”고 밝혔다.

하지만 외승 중 갑작스럽게 말이 놀라며 유리는 중심을 잃고 낙마했다. 놀란 제작진이 다가왔지만, 유리는 침착하게 “괜찮다”고 말하며 안심시켰다.

유리는 “첫 낙마였다. 말이 갑자기 움푹 파인 곳에 발을 디뎌 무서워 고삐를 꽉 잡지 못했다”며 “등으로 넘어지고 머리로 충격을 받았지만, 다행히 부드럽게 떨어졌다”고 상황을 전했다. 이어 “어안이 벙벙했지만 오히려 말에 대해 더 잘 알게 된 느낌”이라며 씩씩한 모습을 보였다.

곧바로 다시 말에 올라탄 유리는 “트라우마를 이겨내야 말을 탈 수 있다”며 웃었고, “말이 힘을 낼 때면 마치 페라리를 타는 기분이다. 자연을 달리며 스트레스를 날릴 수 있었다”고 소감을 전했다.

