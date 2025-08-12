배틀그라운드, EWC 종목 대회 개막…총상금 27억원

배틀그라운드 EWC 종목 대회 개막. 크래프톤 제공

크래프톤은 펍지: 배틀그라운드의 ‘e스포츠 월드컵(EWC) 2025’ 종목 대회가 오는 16일까지 진행된다고 12일 밝혔다.

EWC는 사우디아라비아 e스포츠 연맹이 주최하는 세계 최대 규모의 e스포츠 대회다. 지난달 8일부터 열린 EWC 2025는 오는 24일까지 사우디아라비아의 수도 리야드에서 진행된다.

배틀그라운드는 EWC 2025의 24개 종목 가운데 하나로, 글로벌 파워 랭킹 상위 8개 팀과 지역별 예선을 통과한 16개 팀 등 전 세계 최정상급 24개 팀이 참가해 총상금 200만 달러(한화 약 27억원)를 두고 치열한 경쟁을 펼친다.

한국에서는 디엔 프릭스가 글로벌 랭킹 상위 팀의 자격으로 참가하며, 한국 지역 리그 선발전을 통해 T1, 젠지, FN 포천 등 3개 팀이 EWC 2025 배틀그라운드 종목 대회의 출전 자격을 획득했다.

그룹 스테이지는 오는 14일까지 3일간 진행된다. 24개 팀을 8개 팀씩 3개 조로 나누어 2개 조씩 교차 경기를 하는 방식이다. 하루 6매치 씩 진행해 각 팀은 총 12개 매치를 치르며 합산 점수 상위 16개 팀이 파이널에 진출한다.

그랜드 파이널은 15, 16일 펼쳐진다. 16개 팀이 하루 6매치씩 총 12매치를 치러 누적 포인트를 가장 많이 쌓은 팀이 우승을 차지한다. 우승팀 상금은 65만 달러다.

최종 순위 상위 16개 팀에는 연말에 개최되는 배틀그라운드 최상위 국제 대회인 ‘펍지 글로벌 챔피언십(PGC) 2025’ 진출을 위해 필요한 펍지 글로벌 시리즈(PGS) 포인트를 차등 부여한다. PGS 포인트는 국제 대회에서만 획득할 수 있으며 누적 PGS 포인트 상위 8개 팀은 지역 리그에서의 성적과 상관없이 PGC 2025에 직행한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

