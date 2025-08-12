“댕냥이와 펫 영양제 체험해볼까”… 동아제약 벳플, 케이펫페어 준비완료

동아제약 벳플의 케이펫페어 참가 이미지. 동아제약 제공

동아제약의 펫 헬스케어 브랜드 벳플(Vetple)이 국내 최대 규모의 반려동물산업 박람회 2025 케이펫페어(K-Pet Fair) 서울에 참여한다고 12일 밝혔다.

오는 13일부터 16일까지 사흘간 서울 강남구 코엑스 D홀에서 열리는 이번 행사는 105개 업체 및 브랜드가 다양한 반려용품을 소개한다. 벳플은 ‘우리아이 마음을 잘 아는, 벳플’이라는 슬로건으로 부스 공간을 마련, 반려동물 영양제를 알린다.

아울러 올해 출시한 구강 및 장 건강을 돕는 유산균 제품 벳플 락토덴탈 등 영양제를 반려동물이 직접 먹어볼 수 있는 기회를 제공한다. 또한 현장 관람객은 벳플 전 제품 2개 구매시 1개를 추가 증정하며, 벳플 인스타그램 팔로우 및 네이버스토어 알림받기를 인증하면 무료 체험 키트도 제공한다.

브랜드 관계자는 “올해 첫 서울 지역 펫페어에 참가하게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 반려가족의 건강하고 행복한 삶을 위한 제품을 준비하겠다”고 말했다.

한편 벳플은 반려동물의 몸 건강 뿐만 아니라 마음건강까지 케어하는 ‘마인드풀 펫 헬스케어’를 지향하는 브랜드로, 동아제약 수의사가 직접 개발에 참여했다. 반려견 3종(관절케어, 눈케어, 스트레스케어)과 반려묘 3종(헤어볼케어, 요로케어, 스트레스케어), 락토덴탈까지 7개 제품군을 갖췄다.

박재림 기자 jamie@segye.com

