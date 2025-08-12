공민지, CL·산다라와 훠궈 회동?…‘활동 중단’ 박봄은 빠졌다[스타★샷]

사진= 공민지 SNS

가수 공민지가 오랜만에 2NE1 멤버들과 함께한 일상을 공개해 팬들의 반가움을 자아냈다.

공민지는 11일 개인 SNS에 “우정훠궈 MY SISTERZ”라는 글과 함께 멤버들과의 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 공민지를 비롯해 CL, 산다라박이 편안한 차림으로 나란히 앉아 브이 포즈를 취하고 있다. 환한 미소와 자연스러운 분위기 속에서, 데뷔 15년 차 그룹다운 끈끈한 우정이 고스란히 전해졌다.

사진= 공민지 SNS

다만 팬들은 네 번째 멤버인 박봄이 사진에 없다는 점에 아쉬움을 표했다.

앞서 박봄은 이달 초 건강 문제로 인해 팀 활동을 잠시 중단한 상태다. 소속사 디네이션은 “의료진의 권고에 따라 박봄은 충분한 휴식이 필요한 상황”이라며, “팬 여러분의 따뜻한 응원을 부탁드린다”고 전한 바 있다.

현재 2NE1은 박봄을 제외한 3인 체제로 활동 중이다. 소속사는 “박봄의 회복에 집중하는 동안, CL·산다라박·공민지가 팀의 빈자리를 채우기 위해 노력하고 있다”며 팬들의 이해와 격려를 당부했다.

한편 2NE1은 지난해 데뷔 15주년을 맞아 완전체로 재결합하며 화제를 모았다. 4월에는 서울 KSPO 돔에서 웰컴 백 앙코르 콘서트를 개최하며 팬들과 뜻깊은 시간을 보냈다. 갑작스러운 박봄의 공백 소식에 팬들은 “회복 후 꼭 돌아와주길”, “다시 완전체 무대를 보고 싶다”는 메시지로 꾸준한 응원을 보내고 있다.

