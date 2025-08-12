우승후보 1순위에서 5강 사수팀으로… 두 얼굴의 KIA, 돌파구가 필요하다

KIA 이범호 감독이 광주-기아챔피언스필드에서 선수들의 경기 전 훈련을 지켜보고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

사라져버린 ‘V12’의 함성, 남은 건 8월의 무거운 발걸음뿐이다.

호랑이 군단의 여름나기가 험난하다. 11일 기준 후반기 5승1무10패, 승률 0.333에 그쳤다. 10개 구단 중 최악의 성적표다. 전반기 종료 시점 4위였던 순위는 6위로 가라앉았고, 그때 벌었던 승패마진 흑자(+5)는 요원한 숫자가 됐다. 선두 LG와 10경기 이상 벌어진 중위권 팀이 된 KIA만 남았다.

시즌 초, 전문가들은 입을 모아 KIA를 우승후보 1순위로 꼽았다. 지난해 우승 전력에 금이 가지 않았기 때문이다. 유일한 변수인 부상 악재가 연신 터지면서 실타래가 꼬였다. 김도영, 나성범, 김선빈, 곽도규, 황동하 등 투타 및 나이를 불문하고 핵심 선수들이 자리를 비웠다. 공백을 채운 백업과 2군 선수들이 분전하며 한때 붐을 일으켰지만, 일시적인 현상에 그쳤다. 결국 영광에 가려졌던 KIA의 또 다른 얼굴이 고개를 들었다.

후반기 부진은 적나라하다. 나란히 리그 8위인 팀 평균자책점(5.36), 팀 타율(0.246)에서 알 수 있듯 투타 불균형이 심각하다. 선발진에서는 제임스 네일과 양현종이 간신히 체면을 세우지만, 나머지 동료들의 지원이 미약하다. 팔꿈치 부상으로 후반기 출발이 늦은 아담 올러, 팔꿈치 인대 접합(토미 존) 수술 이후 1년 만에 돌아온 이의리의 부진이 뼈아프다.

KIA 김도영이 3번째 햄스트링 부상과 함께 시즌 아웃됐다. 김도영이 경기 전 훈련에 임하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

지난해 보여준 방망이의 압도적인 힘은 자취를 감췄다. 특히 후반기 타율 0.167(60타수 10안타)에 그치는 외인 패트릭 위즈덤의 내리막길이 계속 리듬을 끊는다. 돌아온 캡틴, 나성범(후반기 타율 0.214)도 아쉬움의 연속이다. 구세주가 필요한 마당에 ‘슈퍼스타’ 김도영은 3번째 햄스트링 부상으로 시즌 아웃이 선고됐다. 기대를 걸 복귀병은 이제 없다.

악전고투 속 힘겨운 리드를 잡아도, 경기 후반 승리를 장담할 수 없다. 구원진 평균자책점이 5.12로 전체 9위다. 셋업맨 조상우가 평균자책점 5.02로 흔들린다. 24홀드라는 숫자는 그럴싸하지만, 전성기 시절 구위는 찾기 힘들다. 마무리 정해영도 잇따른 난조 속에 지난해 세이브왕의 위세를 잃었다.

KIA 이동걸 코치가 선수단에 인사하고 있다. 사진=KIA타이거즈 제공

몸부림을 쳐본다. 트레이드 데드라인 직전인 지난달 28일, NC와 3대3 맞교환으로 김시훈·한재승이라는 불펜을 추가했다. 코칭스태프 개편도 진행했다. 1군 투수 코치와 불펜 코치에 이동걸, 이정호 코치의 이름을 새겼다. 퓨처스 팀에 있던 이해창 코치가 1군 배터리를 맡는다. 기존 정재훈 투수 코치와 나카무라 타케시 배터리 코치는 퓨처스로 향한다. 남은 시즌 판도를 흔들고 싶다는 강한 메시지를 담은 셈이다.

과제는 명확하다. ‘야구는 결국 투수놀음’이라는 격언을 되새기며 불안한 선발진, 불펜 과부하를 정상궤도로 돌려놔야 한다. 기존 등판 순번을 조정하거나 과감하게 보직을 변경하는 등 극약처방에 대한 고민도 필요한 때다.

‘디펜딩 챔피언’의 색은 옅어진 지 오래다. 자존심을 버리고 5강 티켓을 사수를 위해 하루하루 전장에 서야 하는 도전자다. 칼은 뽑았다. 모든 힘을 짜내야 할 남은 여름, 언젠가 물러날 더위와 함께 가을의 문을 열고 싶은 KIA다.

