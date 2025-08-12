펜타곤 진호, 신보 '에델바이스' 프리뷰 공개…성숙해진 싱어송라이터

펜타곤 진호가 록을 바탕으로 다채로운 매력을 선보인다.

12일 오전 S27M 엔터테인먼트 공식 채널을 통해 오는 14일 발매하는 진호의 새 앨범 'Luv 2 Much'의 두 번째 프리뷰 영상이 공개됐다. 프리뷰 영상 속 진호는 푸른 정원을 배경으로 기타 연주에 집중하고 자연을 만끽하며 산뜻한 분위기를 가득 발산했다.

이날은 수록곡 '에델바이스'의 일부 사운드가 공개됐다. 앞서 공개된 타이틀곡 ‘LUV 2 MUCH’에서 경쾌한 록 사운드 위 특유의 청량 보이스를 가미해 빛나는 여름 감성을 노래했다면 '에델바이스'에는 진정성 넘치는 가사와 가창력을 담았다.

진호의 신보 수록곡 '에델바이스'는 서정적인 사운드 속 덤덤하지만 따뜻한 진호의 보이스가 돋보이는 록 트랙이다. 진호는 '에델바이스'와 타이틀곡 ‘LUV 2 MUCH’로 한층 성숙해진 싱어송라이터로서의 면모를 증명할 예정이다.

