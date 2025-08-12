무너지는 유소년 배구 살린다… KOVO, U-12 선수 모집 공개 테스트 실시

사진=KOVO 제공

미래 자원 발굴 및 육성의 시작을 기치로 내건다.

한국배구연맹(KOVO)은 12일 “유소년 엘리트팀 KOVO U-12 창단을 위한 선수 모집 공개 테스트를 실시한다”고 전했다.

대상은 초등학생 2~4학년에 재학 중인 남녀 학생으로 오는 13일부터 다음달 10일까지 서류 접수를 통해 신청 가능하다. 서류 합격자는 11일 개별통보되며, 합격자에 한해 진행되는 공개 테스트는 다음달 13일 서울시 내 체육관에서 진행할 예정이다.

KOVO U-12는 최근 대두되고 있는 유소년 엘리트팀 해체 가속화에 따른 전문선수 발굴 및 육성의 어려움을 봉착, 엘리트팀 운영을 통한 유망주 조기발굴 및 우수선수 육성을 실현하고자 하는 게 목적이다.

최석기. 사진=KOVO 제공

문용관. 사진=KOVO 제공

지난달 공개 모집을 통해 선발한 KOVO U-12 남녀부 감독은 정해졌다. 남자팀은 최석기 감독이 이끈다. 2008년부터 2024년까지 한국전력과 대한항공, 우리카드에서 선수 생활을 해온 최 감독은 은퇴 후 우리카드 유소년 코치를 역임해왔다. 지난시즌에는 KOVO 해외 지도자 연수 대상자로 뽑혀 일본 SV.리그 훗카이도 옐로우스타즈에서 한 시즌간 코치 경험을 쌓았다.

여자팀은 문용관 감독이 맡았다. 문 감독은 인하대 감독을 시작으로 국가대표와 청소년 대표 코치, 2005년부터 2008년까지는 대한항공 감독, 2013년부터 2016년까지는 LIG손해보험(현 KB손해보험) 감독직을 지켜오는 등 지도자 경력이 두텁다.

KOVO U-12 남녀부 감독들은 포지션별 전문 교육이 가능한 프로출신 코칭 스태프로 팀을 구성해 2026년부터 본격적으로 운영될 팀 창단 선수를 선발하기 위한 트라이아웃을 실시하는 등 유망주 및 우수자원 모집에 힘쓸 예정이다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]