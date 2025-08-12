가을 분위기 물씬…임영웅, 베일 벗은 ‘IM HERO 2’

가수 임영웅이 압도적인 존재감으로 컴백 분위기를 예열했다.

12일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’ 콘셉트 포토 버전 01이 공개됐다.

공개된 사진 속 임영웅은 강렬한 눈빛만으로 보는 이들의 시선을 압도하는가하면, 한층 더 물오른 비주얼도 돋보이고 있다.

특히 올블랙 패션을 소화한 임영웅의 모습은 깔끔하면서도 고급스러운 매력을 드러내며 한 편의 화보같은 분위기를 자아낸다. 소속사 측은 “임영웅은 이번 앨범을 통해 한층 더 깊어진 감성 전달은 물론, 또 한번 음악적 스펙트럼을 확장할 계획”이라고 예고했다.

임영웅의 다채로운 매력을 담을 정규 2집 ‘IM HERO 2’는 오는 29일 금요일 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

새 앨범 발표 외에도 전국투어 콘서트도 개최한다. 10월 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전, 부산에서 열리며 또 한번 전국 방방곡곡을 하늘빛으로 물들일 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

