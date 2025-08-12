레드벨벳 조이, 보컬 넘어 작사까지…첫 미니앨범으로 성장

레드벨벳 조이가 첫 번째 미니앨범을 통해 작사에 도전하며 한층 성장한 아티스트적 면모를 보여준다.

오는 18일 발매되는 조이 첫 번째 미니앨범 프롬 조이, 위드 러브(From JOY, with Love)는 타이틀 곡 러브 스플래시!(Love Splash!)를 포함한 총 6곡이 수록되어 있으며, 조이가 직접 작사한 곡들도 만날 수 있다.

조이가 단독 작사로 크레딧에 이름을 올린 겟 업 앤 댄스(Get Up And Dance)는 흥겹고 강렬한 사운드의 팝 댄스곡이다. 운명처럼 마주친 상대와 함께 춤을 추며 이 순간을 신나게 즐기고 싶은 마음을 열정적으로 표현한 가사가 조이의 밝고 시원한 보컬과 만나 곡의 몰입도를 한층 끌어올린다.

또 다른 수록곡 언리튼 페이지(Unwritten Page)는 조이가 작사에 참여한 왈츠 리듬 기반의 팝 발라드곡으로, 스스로를 아끼고 사랑하게 된 미래의 내가 힘든 시간을 보내고 있던 나에게 전하는 따뜻한 위로의 메시지와 조이의 감성적인 보컬이 잔잔하고도 깊은 울림을 선사한다.

더불어 12일 레드벨벳 공식 SNS 계정에는 흑백의 미니멀한 연출을 통해 오롯이 조이에게만 집중한 세 번째 콘셉트의 티저 이미지를 오픈, 자신을 있는 그대로 아끼고 사랑하는 셀프 러브(Self Love)의 메시지를 세련되게 담아내 글로벌 팬들의 좋은 반응을 얻고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

