도미노피자, ‘불타는 랍슈투’ 한정 판매

도미노피자가 한정 상품으로 선보이는 ‘불타는 랍슈투’는 지난 7월 출시해 인기리에 판매되고 있는 랍스터 슈림프 투움바 피자에 ‘불타는 핫소스’를 올려, 최근 트렌드인 스와이시(단맛과 매운맛의 조합)의 특별함을 더했다.

불타는 랍슈투는 오는 9월 10일까지 한정 판매되며 ‘불타는 랍슈투’와 함께 매운맛을 입힌 사이드디시 2종, ‘불타는 핫 윙’과 ‘불타는 볼로네즈 스파게티’도 함께 출시한다.

이와 함께 도미노피자는 ‘HOT한 여름 불타는 챌린지’ SNS 두가지 이벤트도 22일까지 진행한다.

첫 번째 이벤트는 각 단계별로 매운 맛의 강도로 나눈 3개의 조합을 제시하고, 그 중 한 조합을 주문 후 인스타그램 게시물 또는 스토리에 업로드하면 참여 가능하다. 두 번째 이벤트는 불타는 랍슈투와 불타는 사이드디시 중 하나를 주문 뒤 릴스를 촬영해 업로드하여 참여할 수 있다. (자세한 사항 도미노피자 공식 SNS 참고)

도미노피자 관계자는 “올여름 신제품인 ‘랍스터 슈림프 투움바’ 피자에 스와이시 트렌드를 더한 ‘불타는 랍슈투’ 피자와 불타는 시리즈 사이드디시 2종을 금일부터 판매한다”며 “도미노피자 자사앱을 통해 혜택도 받고 SNS 이벤트도 참여해 색다른 재미를 느껴보시길 바란다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]