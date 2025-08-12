컴투스, 2분기 매출 1848억원...6분기 연속 흑자

컴투스 CI. 컴투스 제공

컴투스가 안정적인 실적 흐름을 보이고 있다.

컴투스는 2025년 2분기 매출 1848억원, 영업이익 14억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 2024년 1분기 이후 6분기 연속 흑자다.

주력 게임들의 안정적인 성과를 바탕으로 전년 동기 대비 매출은 6.8%, 영업이익은 0.1% 증가했다. 상반기 누적 실적은 매출 3528억원, 영업이익 30억원으로 전년 같은 기간보다 각각 6.7%, 20% 성장했다.

기존 대표작의 성과가 꾸준히 이어지며 실적에 주효했다. ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’는 출시 11주년 관련 다양한 프로모션을 통해 글로벌 흥행을 이어가고 있다. 신작 추가로 포트폴리오를 확대한 야구 게임 라인업은 국내외 프로야구 시즌 개막 효과 등에 힘입어 높은 상승세를 보였다. 특히 한국을 포함한 주요 글로벌 시장에서 고른 성과를 보이며, 2분기 해외 매출 비중은 약 67%를 기록했다.

컴투스는 하반기 다양한 신작 출시를 통해 성장 모멘텀을 확대할 계획이다.

서머너즈 워는 지난 7월 말 시작한 ‘TEKKEN 8’과의 대형 컬래버레이션 업데이트를 바탕으로 글로벌 팬층 확대에 나선다. 야구 게임 라인업도 포스트시즌 등 국내외 리그 일정에 맞춘 다양한 업데이트와 이벤트를 통해 다시금 최대 매출을 경신한다는 목표다.

지난 6월 사전 예약을 시작하며 기대감을 높이고 있는 MMORPG 대작 ‘더 스타라이트’는 3분기 정식 출시를 앞두고 막바지 담금질에 돌입했다. 장르 고유의 재미를 살린 차별화된 콘텐츠와 전투 시스템, 독창적인 세계관 등을 바탕으로 MMORPG 이용자 모두가 몰입할 수 있는 완성도 높은 게임성을 선보일 계획이다.

이 외에도 다양한 장르의 라인업을 선보인다. 오는 9월 도쿄게임쇼 2025에서 첫 공개 예정인 ‘도원암귀: Crimson Inferno’를 비롯해 인기 웹툰 전지적 독자 시점, 데스티니 차일드 등 강력한 지식재산권(IP)을 기반으로 한 작품들을 준비 중이다.

또 김대훤 대표가 이끄는 에이버튼의 MMORPG 기대작 ‘프로젝트 ES’(가칭), 캐주얼 수집형 MORPG ‘프로젝트 M’(가칭), 육성 시뮬레이션 게임 ‘프로젝트 MAIDEN’(가칭) 등 다양한 자체 개발 및 퍼블리싱 신작을 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나간다는 전략이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

