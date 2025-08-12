LCK, 광복 80년 맞아 국가보훈부와 참여형 행사 진행

LCK와 국가보훈부가 함께하는 광복 80년 캠페인 로고. LCK 제공

LCK가 국가보훈부와 광복 80년 기념 캠페인을 진행한다.

리그 오브 레전드(LoL) e스포츠의 한국 프로 리그인 LCK를 주최하는 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)는 오는 13∼17일 서울 종로구 그랑서울에 위치한 롤파크에서 ‘광복 주간’ 캠페인에 동참한다고 12일 밝혔다.

이번 캠페인은 국가를 위해 희생하고 헌신한 분들에 대한 감사와 존중의 의미를 되새기고, 과거의 발걸음을 이어 받아 모든 세대가 함께 밝히는 새로운 길을 조명한다는 취지에서 기획됐다.

‘빛나는 발걸음, 새로운 길’이라는 슬로건을 내건 광복 주간은 ▲하나로 모이는 빛 ▲빛의 발자취 따라 걷기 ▲빛으로 빚은 이야기 등 참여형 프로그램으로 구성된다.

하나로 모이는 빛에서는 관람객이 광복을 떠올리면 생각나는 단어, 문장을 종이에 적어 전시하는 참여형 콘텐츠가 운영된다. 참가자에게는 광복 80년 한정 LCK 굿즈가 증정된다. 광복과 관련된 전국 독립 관련 현충시설을 방문하고 인증사진을 촬영하는 빛의 발자취 따라 걷기 프로그램 진행 후에는 사진 인증을 통해 추가 굿즈를 받을 수 있다.

LCK는 지난해 국가보훈부와 업무 협약을 체결하면서 의미 있는 행사를 함께 진행했다. 2024 LCK 서머에는 ▲제복근무자 및 가족 초청 특별관람석 지정 ▲국가보훈부 홍보부스 운영 ▲제복근무자 감사 캠페인 확산 ▲인플루언서 참여 영상 콘텐츠 제작 ▲ 중계방송 시 국가보훈부 공익 광고 송출 ▲LCK 내 제복 관련 스킨 코드 제공 ▲캠페인 상품(굿즈) 제작 판매 ▲ 수익금 일부 기부 등의 캠페인을 진행했으며 국가보훈부와 실무협의체 등을 구성하고 운영했다.

황의균 국가보훈부 대변인은 “젊은 세대들에게 큰 인기를 끌고 있는 이번 LCK 대회 기간의 캠페인을 통해 광복 80년의 의미와 보훈의 가치를 되새길 수 있기를 바라며, 앞으로도 다양한 세대가 함께 보훈을 쉽게 접하고 체험할 수 있는 프로그램을 마련하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

이정훈 LCK 사무총장은 “국가보훈부와 업무 협약을 체결한 이후 제복근무자의 희생과 헌신에 대한 사회적 관심 제고를 위해 힘을 합친 바 있는 LCK는 올해 광복 80년을 맞아 과거의 발걸음을 후대가 이어받아 새로운 길을 밝힌다는 취지의 뜻 깊은 행사를 함께 진행하게 되어 영광”이라고 말했다.

한편 2025 LCK는 매주 수요일부터 일요일까지 서울 종로구 롤파크의 LCK 아레나에서 하루 두 경기씩 치르고 있으며 3~5라운드는 레전드 그룹과 라이즈 그룹으로 나뉘어 진행된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]