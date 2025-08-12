손연재 유튜브 채널, 돌연 삭제된 이유가…“불편 끼쳐 죄송”

손연재 유튜브 채널 캡처

전 리듬체조 손재 손연재의 유튜브 채널이 돌연 삭제됐다가 다시 복구됐다.

12일 손연재 유튜브 채널 제작진은 “지난 11일 오후 채널이 갑자기 삭제되는 일이 있었다. 제작진이 즉시 상황을 확인하고 유튜브에 이의신청을 제출했다”고 밝혔다.

실제로 전날 채널에는 ‘유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다’는 안내가 올라왔고, 이에 대한 각종 추측이 난무했다.

제작진은 “다행히도 재검토 결과 커뮤니티 가이드 위반이 전혀 없다는 공식 확인을 받았다. 채널은 이미 완전하게 정상 복구된 상태”라고 설명했다.

그러면서 “걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며 기다려주시고 걱정해주신 모든 분께 깊은 감사의 마음 전한다. 앞으로도 변함없이 건강하고 즐거운 콘텐츠로 찾아뵙겠다”고 전했다.

손연재는 2022년 연상의 금융업 종사자와 결혼해 슬하에 아들 1명을 두고 있다. 유튜브를 통해 일상 생활을 전하며 팬들과 소통해왔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

