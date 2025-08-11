하이키 '컬투쇼' 돌연 불참, 무슨 일?…전 소속사 대표 “제 불찰”

가수 하이키. 사진 = GLG

그룹 하이키 전 소속사 대표가 ‘컬투쇼’ 출연을 방송 이틀 전 일방적으로 취소한 것에 대해 공식으로 사과했다.

11일 SBS 라디오 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 제작진은 공식 SNS을 통해 하이키의 전 소속사 GLG 전 공동대표 한재철의 사과문을 게재했다.

앞서 하이키는 6월 23일 방송된 ‘컬투쇼’의 ‘전국투어 왔당께 전주’ 공연에 함께할 예정이었지만 출연이 불발된 바 있다. 당시 DJ 김태균은 “‘전국투어 왔당께 전주’ 공연을 홍보할 때 하이키와 함께한다고 말씀드렸었다. 그런데 방송 이틀 전에 소속사 측에서 일방적으로 출연을 취소해 굉장히 난처했다. 20년 방송하면서 이런 경우는 처음”이라며 불편한 심경을 드러냈다.

이에 대해 한 전 대표는 사과문을 통해 “얼마 전 저의 불찰로 인해 발생했던 사실을 다음과 같이 공고한다”며 방송 이틀 전 일방적으로 출연 취소를 통보했다고 인정했다.

이어 “제작진과 애청자들에게 피해를 입히게 됐다. 컬투쇼 청취자분들과 제작진분들께 이 자리를 빌려 심심한 사과의 말씀을 드린다”며 “이러한 일이 재발하지 않도록 최선의 노력을 다할 것을 약속드린다”고 덧붙였다.

한편 하이키는 최근 소속사를 GLG에서 초이크리에이티브랩으로 이적해 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

