손연재 유튜브 채널 돌연 삭제… 무슨 일 있었나?

전 국가대표 리듬체조 선수 손연재. 사진 = 손연재 SNS 계정

전 국가대표 리듬체조 선수 손연재의 유튜브 채널이 돌연 삭제돼 팬들의 궁금증을 자아내고 있다.

11일 기준 손연재의 공식 유튜브 채널에 접속하면 “YouTube 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제되었습니다”라는 안내 문구만이 표시된다. 정확한 사유나 위반 내용에 대한 구체적인 설명은 공개되지 않은 상태다.

앞서 손연재는 은퇴 후 방송 활동과 개인 사업, 유튜브 채널 운영을 이어오며 대중과 소통해왔다. 특히 해당 유튜브 채널에는 운동 콘텐츠는 물론 일상 브이로그와 체조 관련 팁, 가족의 이야기 등이 게시돼 관심을 모아왔다.

그러나 채널 삭제 이유에 대해 손연재 본인이나 소속사 측 입장은 아직 전해지지 않은 상태이며, 삭제가 일시적 조치인지 영구 폐쇄인지 여부도 확인된 바 없다.

한편 손연재는 2022년, 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

